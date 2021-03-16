BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı için sınav giriş belgesi ile ilgili sorgulamalar arttı. BİLSEM sınavına kısa bir süre kala adaylar BİLSEM sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? sorusuna yanıt arıyor. 22 Mart tarihinde bireysel değerlendirmeye girecek olan öğrencilerin sınav giriş belgelerini yayımlayacak olan Milli Eğitim Bakanlığı, detayları paylaştı. Peki, BİLSEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2021 BİLSEM sınavı ne zaman?