BİLSEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2021 BİLSEM sınavı ne zaman?
BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı için sınav giriş belgesi ile ilgili sorgulamalar arttı. BİLSEM sınavına kısa bir süre kala adaylar BİLSEM sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? sorusuna yanıt arıyor. 22 Mart tarihinde bireysel değerlendirmeye girecek olan öğrencilerin sınav giriş belgelerini yayımlayacak olan Milli Eğitim Bakanlığı, detayları paylaştı. Peki, BİLSEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2021 BİLSEM sınavı ne zaman?
BİLSEM sınavları ve mülakatları için tarih belli oldu. Bireysel değerlendirme sınavına girecek olan adaylar BİLSEM sınav tarihi ve sınav giriş belgelerini sorguluyor. İşte detaylar...
BİLSEM sınavı ne zaman?
Bireysel değerlendirme sınavları 29 Mart- 25 Haziran tarihlerinde yapılacak.
BİLSEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
BİLSEM sınavları, yayımlanan tablodaki takvime göre gerçekleşecek. BİLSEM sınav giriş belgeleri e-okul sistemi üzerinden 22 Mart'ta yayınlanacak.