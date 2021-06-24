Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 BİLSEM öğretmen sözlü sınav sonuçları resmi internet adresinden öğretmenlerin erişimine açıldı. İşte BİLSEM öğretmen mülakat sonuçlarının açıklanmasından sonra bu kez de BİLSEM öğretmen tercihleri ne zaman? BİLSEM sözlü sınavında kaç puan alan tercih yapacak? soruları merak edilmeye başlandı. 2021 yılı bilim ve sanat merkezleri öğretmen seçme ve atama kılavuzu kapsamında bölge sözlü sınav sonuçları ve tercih yapmaya esas puanlar meb.gov.tr adresinden yayımlandı. İşte MEB BİLSEM tercihlerine ilişkin detaylar.

BİLSEM tercihleri nasıl yapılacak?

Sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından Değerlendirme Kriterleri Formu (Ek-2) üzerinden belirlenen puanın %60’ı ile sözlü sınavdan alınan puanın %40’ı toplanarak belirlenecektir.

Sözlü sınava girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Alanlara göre sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, Bakanlık tarafından http://meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

BİLSEM sözlü sınavında kaç puan alan tercih yapacak?

Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan adaylar, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında boş kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir.

Adayların tercihleri doğrultusunda atamalar, alanlara göre tercih yapmaya esas puan üstünlüğüne göre atama takviminde belirtilen tarihler arasında Bakanlıkça yapılacaktır.

Adayların tercihleri doğrultusunda tercih yapmaya esas puanların eşitliği hâlinde, Bakanlık tarafından açıklanan Ek-2: Değerlendirme Kriterleri Formu puanı fazla olan BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu adaya öncelik verilecektir. Eşitliğin bozulmaması durumunda atanacak aday Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir.

BİLSEM öğretmen atama sonuçları nereden açıklanacak?

40 ve üzeri puan almış adaylardan ataması gerçekleşmeyenlerin puanları geçerliliğini yitirecektir. BİLSEM atama sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmî internet sitesinde ilan edilecektir.