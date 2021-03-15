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Eğitim BİLSEM öğretmen sözlü mülakatları tarihleri ne?
Eğitim

BİLSEM öğretmen sözlü mülakatları tarihleri ne?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) 2021 yılı öğretmen alımı kapsamında gerçekleştirilecek sözlü sınav süreci ile ilgili detaylar araştırılıyor. BİLSEM öğretmen mülakatları 15 Mart itibariyle başladı. BİLSEM öğretmen sözlü mülakatları tarihleri ne?

Yeniakit Publisher
2021-03-15 23:19:00 -
BİLSEM öğretmen sözlü mülakatları tarihleri ne?

2021 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri'ne öğretmen alımı kapsamında gerçekleştirilecek sözlü sınav sürecine ilişkin detaylar belli oldu. BİLSEM öğretmen sözlü mülakatları tarihleri ne? BİLSEM öğretmen mülakat tarihleri illere öre değişiklik gösteriyor. BİLSEM öğretmen mülakatları için randevu sistemi, MEB tarafından adayların erişimine açıldı. Bunun üzerine, BİLSEM sınavı ne zaman? BİLSEM sınavı başvuru tarihi ne zaman? sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı.

BİLSEM öğretmen sözlü mülakatları tarihleri

MEB BİLSEM öğretmen alımı sözlü sınavı, bakanlıkça belirlenen bölge merkezlerinde, bölge sözlü sınav komisyonları tarafından yapılacak. Sözlü sınava katılacak öğretmenler sözlü sınav tarihinde valiliklerce “görevli izinli” sayılacak.

Bakanlıkça kendilerine herhangi bir yolluk veya yevmiye ödenmeyecek. Sözlü sınav, Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme Sözlü Sınav Değerlendirme Formu’na göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.

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