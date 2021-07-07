Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 BİLSEM öğretmen seçme tercih işlemlerini başlattığını duyurdu. Tercihler 9 Temmuz'a kadar yapılabilecek. Peki, BİLSEM öğretmen atama tercihleri ne zamana kadar yapılacak?

BİLSEM öğretmen atama tercihleri ne zamana kadar yapılacak?

"2021 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu" kapsamında tercih yapmaya hak kazanan adaylar tercihlerini kişisel kullanıcıları ile; MEBBİS -- Başvuru İşlemleri -- BİLSEM Başvuru İşlemleri -- BİLSEM Öğretmen Atama Kurum Tercih İşlemleri sayfasından 07.07.2021 09.00 - 09.07.2021 23.59 arasında gerçekleştirebilecektir.

BİLSEM öğretmen atama tercihleri nasıl yapılacak?

1) Sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından Değerlendirme Kriterleri Formu (Ek-2) üzerinden belirlenen puanın %60’ı ile sözlü sınavdan alınan puanın %40’ı toplanarak belirlenecektir.

2) Sözlü sınava girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) Alanlara göre sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, Bakanlık tarafından http://meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

4) Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan adaylar, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında boş kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir.

5) Adayların tercihleri doğrultusunda atamalar, alanlara göre tercih yapmaya esas puan üstünlüğüne göre atama takviminde belirtilen tarihler arasında Bakanlıkça yapılacaktır.

6) Adayların tercihleri doğrultusunda tercih yapmaya esas puanların eşitliği hâlinde Ek-2: Değerlendirme Kriterleri Formu puanı fazla olan adaya öncelik verilecektir. Eşitliğin bozulmaması durumunda hizmet süresi az olan adayın atamasına öncelik verilecektir. Eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir.

7) 40 ve üzeri puan almış adaylardan ataması gerçekleşmeyenlerin puanları geçerliliğini yitirecektir.

8) Atama sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmî internet sitesinde ilan edilecektir.