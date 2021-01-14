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Eğitim BİLSEM öğretmen alımları 2021 ne zaman?
Eğitim

BİLSEM öğretmen alımları 2021 ne zaman?

BİLSEM başvuruları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2021 yılı BİLSEM Öğretmen seçme kılavuzunu yayımladı. Peki, BİLSEM öğretmen alımı tarihi nedir? | BİLSEM başvuru tarihi | BİLSEM öğretmen alımı başvuru tarihi

Yeniakit Publisher
2021-01-14 12:12:00 -
BİLSEM öğretmen alımları 2021 ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2021 yılı BİLSEM Öğretmen seçme kılavuzunu yayımladı. Peki, BİLSEM öğretmen alımları başvuru şartları nelerdir? | BİLSEM başvuru tarihleri 20210

BİLSEM öğretmen alımları 2021 ne zaman?

BİLSEM öğretmen alımı başvuruları 25 Ocak Pazartesi günü başlayıp 29 Ocak Cuma günü sona erecek. Adaylar başvurularını MEBBİS web sitesinden yapabilecek.

BİLSEM ÖĞRETMEN BAŞVURU İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

BİLSEM öğretmen alımı başvuru şartları

Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atanabilmek için başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şunlardır:

a) Başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az 3 yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak,

b) Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren başvurunun son günü itibariyle bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

c) Öğretmen olarak görev yapmakta olduğu ildeki bilim ve sanat merkezinde atama alanında boş kontenjan bulunması,

d) 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı kurul kararı ile belirlenen Atama Yapılacak Alanlar Çizelgesi’nde (Ek-1) yer alan bir alanda başvuru tarihi itibarıyla öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

e) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 30.09.2021 tarihi itibariyle zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlanmış, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş ya da zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlar başvuru yapabileceklerdir.

BİLSEM ÖĞRETMEN ALIMI 2021 KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ 

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