Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2021 yılı BİLSEM Öğretmen seçme kılavuzunu yayımladı. Söz konusu ilana başvuru yapmak isteyenler izlemeleri gereken adımları araştırıyor. Peki, BİLSEM öğretmen alımı ne zaman?

BİLSEM öğretmen alımı başvurusu

BİLSEM öğretmen alımı başvuruları 25-29 Ocak tarihleri arasında online olarak yapılacak. Öğretmenler MEBBİS web sitesine giriş yapıp 'Başvuru İşlemleri' seçeneğine tıklayarak başvuru formuna ulaşabilecek. Başvuru online olarak doldurulacak. Başvuru yapan öğretmenler puan Değerlendirme Kriterleri Formu’nda (Ek -2) puan ldıkları kriterlere ilişkin belgeleri görevli oldukları okul/ kurum müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

Okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüğü başvuran adayların başvurularını silsile yoluyla mebbis.meb.gov.tr adresinden “Başvuru gerçekleştirilmiştir.” şeklinde onaylayacaklardır. Öğretmen Değerlendirme Kriterleri Formu (Ek-2) üzerinden belgelerin geçerliliği kontrol edilmeyecektir.

Belgelerin geçerliliği konusundaki sorumluluk, Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesinin il öğretmen değerlendirme komisyonu üyeleri ve görevleri başlıklı 34 üncü maddesinde belirtilen “Başvuran adayların başvuru belgelerini öğretmen değerlendirme kriterleri üzerinden incelemek” hükmü ile il öğretmen değerlendirme komisyonuna verilmiştir.

Okul/kurum müdürlüğü MEBBİS modülünde “Başvuru gerçekleştirilmiştir.” şeklinde onaylanan başvuru formunun iki adet çıktısını alarak başvuru yapan öğretmene imzalatacaktır. İmzalatılan belgenin bir nüshası öğretmene verilecek, diğer nüshası tüm ekleriyle birlikte il millî eğitim müdürlüğüne silsile yoluyla gönderilecektir.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü başvuru formunu ve forma ait tüm ekleri il öğretmen değerlendirme komisyonuna teslim edecektir.

Onaylanmış başvuru formunu yanlış doldurduğunu farkeden ve daha sonra düzeltilmesini dilekçe ile talep eden öğretmenlerin taleplerinin uygun görülmesi durumunda onay birimi tarafından gerekli işlemler başvuru süresi içinde yapılacaktır.

Başvuru ve onay işlemleri mebbis modülünden takip edilebilecektir.

2020 Yılı Alan Değişikliği Duyurusu kapsamında alan değişikliği işlemi gerçekleşen (alan değiştiren) öğretmenlerden ayrıca bu kılavuz kapsamında başvuruda bulunacak olanlar için, yeni alan ve eğitim kurumları üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

2021 yılı yarıyıl tatili mazerete ilişkin yer değiştirme döneminde iller arası yer değişikliği gerçekleşen öğretmenlerden aynı zamanda bilim ve sanat merkezlerine atanmak üzere başvuru yapacak olanların, gerekli şartları taşımaları halinde mazerete bağlı olarak atandıkları ilden başvuru yapmaları gerekmektedir.

EK-2: DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ FORMU

BİLSEM KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

BİLSEM ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ