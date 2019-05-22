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BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen, özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı BİLSEM'de, bireysel değerlendirme sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. BİLSEM grup değerlendirme sonuçlarının geçtiğimiz günlerde açıklanmasının arından, gözler şimdi de bireysel değerlendirme sınavına çevrildi. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman yapılacak? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

22 Mayıs 2019 Çarşamba 22:24
BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen, özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı BİLSEM'de, bireysel değerlendirme sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. BİLSEM grup değerlendirme sonuçlarının geçtiğimiz günlerde açıklanmasının arından, gözler şimdi de bireysel değerlendirme sınavına çevrildi. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman yapılacak? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman yapılacak?

BİLSEM bireysel değerlendirme tarihleri alana göre farklılık gösteriyor;

Resim yetenek alanında bireysel değerlendirmeler 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin uygulama tarihleri ve yerlerinin yazılı olduğu giriş belgeleri 8 Mayıs 2019’dan itibaren okul idarelerinden alınmaya başlandı.

Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeler 13/5/2019-9/8/2019 tarihleri arasında yapılacak. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin uygulama tarihleri ve yerlerinin yazılı olduğu giriş belgeleri 8/5/2019’dan itibaren okul idarelerinden alınmaya başlandı.

Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeler 13/5/2019-9/8/2019 tarihleri arasında yapılacak. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan adayların uygulama tarihleri ve yerlerinin yazılı olduğu giriş belgeleri 8/5/2019’dan itibaren okul idarelerinden alınmaya başlandı.

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Haber Tarihi: 22 Mayıs 2019 Çarşamba 22:24
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