BİLSEM 2022 ön değerlendirme sınavı ne zaman? BİLSEM sınav takvimi 2022!

"BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak?" sorusu, son günlerin gündem konuları arasında yer almaya devam ediyor. BİLSEM ön değerlendirme sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sınav takvimine göre 2022 BİLSEM sınav tarihi merak ediliyor.

BİLSEM sınavı ne zaman 2022?

19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak. Bireysel değerlendirme sınavı ise 13 Haziran-12 Ağustos tarih aralığında gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 19 Ağustos tarihinde açıklanacak. Ön değerlendirme uygulamaları, genel zihinsel yetenek alanı için il tanımlama sınav komisyonları tarafından belirlenmiş olan uygulama merkezlerinde, resim ve müzik yetenek alanları için de öğrencilerin kayıtlı oldukları okullarda yapılacak.

BİLSEM 2022 ön değerlendirme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yapılan BİLSEM ön değerlendirme sınavından geçerli puan alan ve bireysel değerlendirmeye hak kazanan adaylar, 13 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilecek. 13 Haziran – 12 Ağustos tarihleri arasında ise bireysel değerlendirme yapılacak. Öğrenciler yetenek alanlarına göre 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında aday gösterilmişti. 19 Şubat – 8 Mayıs tarihleri arasında da yetenek alanlarına göre bir ön değerlendirmeye tabi tutulacak.

BİLSEM ön değerlendirme sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

BİLSEM ön değerlendirme giriş belgelerinin nereden alınacağı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. 19 Şubat- 8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan BİLSEM ön değerlendirme için giriş belgeleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi web sitesi üzerinden temin edilebilecek.

Bilsem sınavında kaç soru yapan kazanır?

BİLSEM baraj ve taban puanı kaç? BİLSEM puan hesaplama 2020! Grup tarama uygulamasında 1. sınıflara 60, 2 ve 3. sınıflara 70 soru sorulmakta, her doğru cevap 10 puan olarak hesaplanmaktadır. Örnek vermek gerekirse BİLSEM sınavında 21 soruya cevap veren öğrenci 210 puan alırken, 55 soruya doğru cevap veren öğrenci 550 puan alıyor.