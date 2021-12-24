BİLSEM 2022 başvuruları ne zaman? BİLSEM sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM sınav tarihi

BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? sorusu, son günlerin gündem konuları arasında yer almaya devam ediyor. BİLSEM sınavı ne zaman? Sorusu gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Bilim Sanat Merkezleri olarak bilinen BİLSEM sınavı 2022 başvuruları tarihi araştırılıyor. BİLSEM sınavları ve başvuru süreci, öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Normal eğitime nazaran özel eğitim programlarının uygulandığı BİLSEM eğitim programları, her yıl sınavla gerçekleşen alımların akabinde başlıyor.

BİLSEM başvurusu 2022 başladı mı?

BİLSEM sınavının başvuruları bu sene henüz başlamadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Bilim Sanat Merkezleri olarak bilinen BİLSEM sınavı tarihi henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl ise başvurular, 25 Kasım-6 Aralık tarihinde gerçekleşmişti. Bu yıl başvuruların, önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. 2021’de BİLSEM sınavları ve mülakatları için tarihleri şu şekilde olmuştu:

BİLSEM kayıt nasıl yapır?

Bilsem'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerinde, bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi'ne doğrudan müracaat ederek kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

BİLSEM nedir?

Bilim ve sanat merkezleri; örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri, 81 ilde 135 merkezde hizmet vermektedir.