Bilmeyenler merak ediyor! Ücretli Twitter Blue özellikleri nelerdir?

Sosyal medya devlerinden Twitter’ın ücretli abonelik sistemi Twitter Blue şimdiye kadar ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da kullanıma sunulurken yakın zamanda Türkiye’de faaliyete girmesi bekleniyor.

Aylık abone hizmeti olarak sunulan Twitter Blue, yalnızca premium hesap üzerinden ulaşılabilen özellikler sunuyor.

Twitter Blue nedir?

Twitter Blue, kullanıcılar ve içerik oluşturucular arasında etkileşimi arttırmak için seçkin özelliklere erişim sağlayan bir aylık abonelik sistemidir.

Twitter Blue'ya nasıl abone olunur?

Twitter'a yeni giriş yaptığınızda sizi karşılayan "Twitter ürününe abone olun" linki üzerinden ödemenizi gerçekleştirerek abone olabilirsiniz. Abone olma esnasında Twitter Blue özellikleri hakkında uygulama bizlere bilgilendirme sunuyor.

Satın alımın başarılığı bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak için sağ üst köşede bulunan "Twitter Blue aboneliğin etkin" uyarısının kontrol edilmesinde fayda var.

Twitter Blue abonelik fiyatı

Hali hazırda Amerika'da 4.99 dolara satın alınabilen Twitter Blue özelliği şu an ülkemizde aktif kullanıma sunulmadığından dolayı ücreti bilinmemekle birlikte 9.99 dolar olması tahmin ediliyor.

Atılan bir tweet'i geri alma özelliği

Twitter Blue'nun en belirgin yeni özelliklerinden bir tanesi de atılan bir tweet'i 60 saniyeye kadar geri alma özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de bazı kullanıcılar tarafından atılan bir tweet'in saatler sonrasında geri alınma özelliğinin beklendiği aşikardı. Gelen bu 60 saniyeye kadar geri alma özelliği sürenin çok kısıtlı olmasından dolayı birçok kullanıcı tarafından eleştiriliyor.

Bazı kullanıcılar tarafından beklenen "Düzenleme Geçmişi"nin de henüz kullanıma sunulmadığını da belirtelim.

Reklamsız makaleler

Twitter üzerinden takip edilen bir yayıncı tarafından yayınlamış makalelerin okunması esnasında reklamların çıkıyor olması bu özellikle beraber engellenmiş oluyor.

En popüler makaleler

Yine kullanıcılar tarafından çokça eleştirilen en popüler makaleler özelliği ile takip edilen yayıncılar içinde bulunan en popüler makalelerin görüntülenmesi sağlanıyor.

Arayüzü kişiselleştirme

Eğer Twitter’ın asıl gezinme çubuğundan memnun değilseniz bu özellik tam size göre diyebiliriz.

Bu özellik sayesinde şirket, gezinme çubuğunu özelleştirebilmenize olanak sağlamaktadır. Kolay erişilebilir olması için yer imleri, profil ve listeler gibi simgeleri ekleyerek sabitlenebiliniyor. Ancak bu özellik şimdilik yalnızca iOS cihazlarda bulunuyor.

Twitter temanızı seçin

Twitter Blue ile gelen ve yalnızca iOS işletim sisteminde yer alan bu özellik ise Twitter temanızı kendinize göre farklı renk seçenekleri ile seçebilme imkanı sunuyor.

10 dakikalık videolar

Twitter hali hazırda maksimum 2 dakika 20 saniyelik video atılmasına izin verirken, Twitter Blue ile birlikte 10 dakikalık uzunlukta bir videoyu paylaşma imkanı sunuyor.

Full HD video yükleme

Yayınlamak istenilen videolar bu özellik sayesinde FULL HD 1080p. çözünürlükte videolar yüklenebiliniyor.