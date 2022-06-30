Bilmediğiniz 7 temizlik yöntemi evde işinizi çok kolaylaştıracak

Havaların ısınması ile temizlik zamanı gelir. Evde geçirilen zamanın arttığı karantina döneminde her gün veya rutin aralıklarla ev işlerinde size yardımcı olan kişiler uzağınızda kalmış olabilir. Temizlik size kaldıysa, evinizi temiz görmek istiyor ancak nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, önerileri takip edebilirsiniz. Temizlikte uygulayacağınız püf noktaları ile daha kısa sürede ve daha az eforla maksimum temizlik etkisine ulaşabilirsiniz. İşte ev temizliğinin püf noktaları:

Nereden Başlamalı: Pratik Ev Temizliği Nasıl Yapılır?

Hangi odayı temizlerseniz temizleyin, temizliği her zaman yukarıdan aşağı doğru yapmalısınız. Önce tavan, duvarlar, camlar, mobilyalar ve en son yerler şeklinde ilerleyebilirsiniz. Böylelikle tozların dağılmasını önleyerek daha etkili temizlik sağlayabilirsiniz. Eğer odanın tüllerini ve perdelerini yıkayacaksanız, temizliğe başlamadan önce onları makineye atmalı, diğer yandan yağ çözücü, kireç çözücü gibi lekeler üzerine beklemesi gereken leke çıkarıcıları sıkarak zaman kaybetmeden diğer işlere başlamalısınız. Böylece siz diğer işleri yaparken bir yandan lekelerin çözündüğünü görebilir, oda temizlenene kadar tüllerin tertemiz olduğunu görebilirsiniz.

1. Parmak İzi Lekesine Bir damla zeytinyağı

Paslanmaz çelik imali malzemelerinde yer eden yağlı parmak izleri sizi çıldırtıyor mu? Bu durumda zeytinyağı sizin için mükemmel bir çözüm sunar. Bir kağıt havluya birkaç damla zeytinyağı (eğer zeytinyağı yoksa; bebek yağı da işe yarae) uygulayın ve paslanmaz çeliği ovalayın. Parmak izleri tamamen kaybolur.

2. Beyaz tebeşirle Yağ Lekesi

Beyaz tebeşir parçalarını her zaman çamaşır deterjanınıza yakın tutun. Giysilerinizde yağ veya yağ lekeleri varsa, tebeşir yağ lekelerini çıkarmanıza yardımcı olur. Lekelere biraz tebeşir sürtün, tebeşir tüm yağları emecektir. Giysilerinizi normalde yaptığınız gibi yıkayın. Leke üzerine biraz mısır nişastası serpmek aynı etkiyi sağlar.

3. Pencere Camlarına Mısır nişastası

Mısır nişastası, pencereleri temizlemek için de harika bir ürün. 240 mililitre su, 240 mililitre beyaz sirke karışımı yapın ve bir çay kaşığı mısır nişastası ekleyin. Çözülmesine izin verin ve pencerelerinizi temizlemek için kendinize mükemmel bir temizlik maddesi hazırlayın.

4. Su Lekelerinin Düşmanı Beyaz sirke

Banyonuzdaki veya mutfağınızdaki minerallerin neden olduğu su lekeleri gerçekten rahatsız edici olabilir. Neyse ki, bu lekeleri bir miktar beyaz sirke ile kolayca çıkarabilirsiniz. Mikrofiber bir beze bol miktarda sirke dökün ve lekeli yüzeyleri temizlemek için kullanın. Sirkeyi yaklaşık 15 dakika bekletin ve sonra tekrar temiz bir bezle silin. Sirkede bulunan asit lekelerin kaybolmasına neden olur.

5. Dondurucu

Çamaşır makinesine giremeyen, bisiklet kaskı gibi kokan spor kıyafetleriniz var mı? Sızdırmaz, büyük bir torbaya alın ve dondurucuya koyun. Dondurucunun soğuğu nedeniyle, koku kasktan kaybolur. Pantolonunuzda sakız mı var? Dondurucuya koyun! Sakız donduğunda, kolayca çıkarabilirsiniz.

6. Ayakkabıları Beyazlatmak İçin Misel Su

Ayakkabıların, ilk aldığınız zamandan daha az mı beyaz? Onları bir miktar misel suyla kolayca temizleyebilirsiniz. Birçok insan bu suyu yüzünü temizlemek için kullanıyor, ama aynı zamanda ayakkabının üstünde harikalar yaratıyor.

7. Tuvaletlerdeki Koyu Renkli Halkalar

Birçok insan ölü deri hücrelerini derilerinden temizlemek için bir ponza taşı kullanır. Ama bu taşı tuvaleti temizlemek için de kullanabilirsiniz! Islak bir ponza taşıyla kireç kalıntısı ve koyu halkaları çıkarmak çok kolaydır. Ponza taşının tamamen ıslak olduğundan emin olun, eğer değilse, klozeti çizebilirsiniz. Klozetin gerçekten temizlenmesini istiyorsanız, önce kaseye 150 gram kabartma tozu koyabilir ve birkaç dakika bekletip bırakabilirsiniz. Ardından kabı, ponza taşıyla temizleyin.