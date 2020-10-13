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Dünya Bill Gates'ten yeni koronavirüs açıklaması
Dünya

Bill Gates'ten yeni koronavirüs açıklaması

Milyarder Bill Gates, hayatın ancak ikinci nesil koronavirüs aşılarının piyasaya sürülmesinden ve virüsün küresel olarak ortadan kaldırılmasından sonra normale döneceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 05:59:00 -
Bill Gates'ten yeni koronavirüs açıklaması

Microsotf'un sahibi Bill Gates, hayatın ancak ikinci nesil koronavirüs aşıları yaygın olarak bulunduğunda ve virüsün dünya çapında ortadan kaldırıldığında normale dönebileceğini söyledi.

Küresel teknoloji firması Microsoft'un sahibi Bill Gates, NBC'nin Basınla Buluşma programına verdiği röportajda , Eğer bir aşı bulunmazsa Amerikalıların yıllarca ya da ömür boyu sosyal mesafe kuralları ve diğer koronavirüs kısıtlamaları altında yaşamalarının olası olduğunu belirterek, İlk nesil aşılardan birkaçını beklediğini ancak hayatın 2. nesil aşıların çıkmasıyla ve tüm dünyada bu aşıların uygulanması sonrası normale dönebileceğini söyledi.

Gates, dünya üzerinde birçok ilaç firmasıyla ortaklık kurarak koronavirüs için ihtiyaç duyulan aşı ve ilaçların üretiminde aktif bir rol oynamak istiyor.

 

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