Bill Gates'in amacı ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yıllardır tarım toprağı satın aldığı ortaya çıkmış, ülkede en fazla tarım toprağına sahip isim olmuştu.

Ticaret alanında yayımlar yapana The Land Report ve NBC News tarafından toplanan verilere göre, Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve eski eşi Melinda Gates, on yıldan kısa bir süre içinde, ABD’nin yaklaşık 18 eyaletinde, 109 bin hektarlık arazi satın aldı.

Dünyanın en büyük fast food restoran zincirlerinden birinin patateslerinin, Bill Gates’in tarlalarında yetiştiği ortaya çıktı. O patatesler, Washington eyaletinde, uzaydan görülebilecek kadar geniş alanlara sahip çiftliklerden elde edildiği ifade edildi. Patatesler ve arazilerle ilgili hazırlanan raporlara, arazilerin satın alınış şekli ve kullanım amacına dair de bazı detaylara yer verildi.

Buna göre çift, “100 Cırcles Farm” olarak adlandırdıkları mülkü, 2018’de 171 milyon dolara satın aldı. Alımlar ise Bill Gates’in yatırım şirketi ile bağlantılı bir dizi paravan şirket aracılığıyla gerçekleşti.