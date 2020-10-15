Bill Gates: Trump'a verilen kokteyl Kovid-19'a çare değil

Bill Gates, ABD Başkanına verilen Regeneron ilacının, mevcutların "en umut vadedeni" olduğunu kabul ederken, söz konusu ilacın her hastada işe yaramadığı konusunda uyarıda bulundu.

NBC'nin Meet the Press programında konuşan Gates, kelime olarak 'çare' demenin uygun olmadığını çünkü bunun herkeste işe yaramadığını belirtti.

Ayrıca Bill Gates, acil durumda kullanımının onaylanabilmesi halinde, monoklonal antikor tedavilerinin aşıdan daha fazla hayat kurtarabileceğini ifade etti.

Gates, öte yandan antikor tedavilerine gelecek birkaç ay içinde acil durumda kullanım izni verilmesini umduğunu belirtti.