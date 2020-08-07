Bill Gates koronavirüsten daha tehlikeli deyip uyardı

Microsoft'un kurucusu, Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın eşbaşkanı Bill Gates, iklim değişikliğinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini ve koronavirüs salgınından daha tehlikeli olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

İklim değişikliği ile mücadele çabalarının hızlandırılması gerektiğini söyleyen Gates, "İklim değişikliğinin ne tür bir zarar vereceğini anlamak istiyorsanız, COVID-19'a bakın. İklim değişikliği ile mücadele çabaları hızlanmazsa, salgının yol açtığı olumsuzluklara benzer sonuçlar doğuracak." ifadelerini kullandı.

Gates ayrıca her 100.000 kişiden 14'ünün koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğine dikkat çekerek 40 yıl içinde sıcaklık artışlarının aynı oranda ölümlere yol açabileceğini belirtti. Gates, "2060'a kadar iklim değişikliği koronavirüs kadar ölümcül olabilir ve bu 2100'e kadar devam edebilir. Ayrıca iklim değişikliğinden kaynaklanan ekonomik hasar, her 10 yılda bir koronavirüs salgını yaşamaya eşdeğerdir." şeklinde konuştu.