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Dünya

Bill Gates koronavirüs aşısı için kesenin ağzını açtı

Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates koronavirüs aşısı için Novavax firmasına 388 milyon dolar yatırım kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 21:04:00 -
Bill Gates koronavirüs aşısı için kesenin ağzını açtı

ABD biyoteknoloji firması Novavax yaptığı açıklamada, insanlar üzerinde yeni bir corona virüs aşısını test etmeye başladıklarını, Microsoft kurucusu Bill Gates tarafından kurulan bir organizasyondan büyük bir yatırım alarak aşının birinci aşama klinik çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Firma virüs aşısının birinci aşamasında, insanlar üzerinde deneyeceklerini aktardı.

Novavax, NVX-CoV2373 adını verdikleri aşının Avustralya’da 130 sağlıklı yetişkin üzerinde test edileceğini belirtti. İlk insan testlerinin olumlu sonuç vermesi halinde, aşının ikinci aşamasına geçileceği vurgulandı.

Novavax firması, ikinci aşamada dünyanın değişik yerlerinden farklı yaş gruplarında deneyleri gerçekleştirecek. Firma, ilk aşamadaki insan deneylerinin sonuçlarını Temmuz ayında elde etmeyi planlıyor.

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Yorumlar

Kaktus Sydney

Dun haberlerde bu firmanin asi testlerine 130 kisi uzerinde basladigini yaziyordu, akli zail olmus adam cok, bu kadar kotu isler yaptigi ortada olan bu seytanlara ionanan milyonlar var yazik, Allah asi fitnesinden insanligi korusun!
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abdrhman

bu pis yahudi mahluğuna hiç güvenmeyin
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