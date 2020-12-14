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Dünya Bill Gates felaket tellalı gibi konuştu! Normalleşme tarihini açıkladı
Dünya

Bill Gates felaket tellalı gibi konuştu! Normalleşme tarihini açıkladı

Koronavirüsün çıkmasında parmağı olduğu iddia edilen Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, normalleşme tarihini 2022'nin sonlarına doğru olacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 03:26:00 -
Bill Gates felaket tellalı gibi konuştu! Normalleşme tarihini açıkladı

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, koronavirüs aşısının onaylanıp dağıtılmasına rağmen, ABD için "normal" hayata dönüşün insanların beklediğinden çok daha ileride olduğun vurguladı.

Vakfıyla aşılama çabalarına milyonlar bağışlayan Gates, ABD'nin ve dünyanın 2022 sonrasına kadar normale dönmeyeceğini söyledi.

Gates, aşılamanın yeterli miktarda yapılamaması durumunda bu hastalığın tekrar görüleceğini belirten Gates, bazı önlemlerle 12 ila 18 ay sonra hastalıktan kurtulunabileceğini kaydetti.

ABD'de kapanma gibi bir dizi önlemleri öneren Gates'in açıklamaları bazı Amerikalıları kızdırdı.

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