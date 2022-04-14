Bill Gates dünyayı kurtaracak projesini dünyaya ilan etti! İşte GERM

2019'dan beri hayatımızda olan Koronavirüs (Kovid-19) dünyanın dört bir yanında can almaya devam ederken Bill Gates'ten pandemi ve aşılar ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte Bill Gates'in yine tartışmalara neden olacak olan 'dünyayı kurtarma' projesi...

Daha önce söyledikleriyle gündemi oldukça meşgul eden Microsoft'un kurucusu milyoner Bill Gates'ten bu defa ilginç proje geldi. Bill Gates 'dünyayı kurtaracak' bir projesi olduğunu ve adının da GERM olduğunu duyurdu.

GERM, adını Gates'in kuracağı ekipten alacak. Söz konusu proje ise bir sonraki salgın için ortaya koyulacak.

Gates, gerekli adımların atılması durumunda yeni ortaya çıkacak pandeminin önüne geçilebileceğinin altını çizdi.

3 bin kişi

GERM ekibi de bunun için uğraşacak. Gates'in planınına göre ekibe yılda 1 milyon dolarlık yatırım yapılacak. Ekip şimdilik 3 bin kişiden olacak ve müdahale etmek üzere her daim hazırda buluancak.

Ekip üyelerinin içinde epidemiyologlardan veri bilimcilerine, diplomasi uzmanlarından iletişimcilere kadar pek çok farklı iş kolundan insanlar olacak.

Ekip önceden çalışmaya başlayacağı için olası bir salgın durumunda daha salgın pandemiye dönüşmeden önce durumu kurtaracak.

Aynı zamanda ekibin üyeleri sürekli mobil olacağı için anında müdahale, yerinde müdahale ve uzaktan müdahale gibi çeşitli durumlarda yetkin olabilecek.

Bill Gates bu ekibin yanı sıra sağlık sistemleri ile AR-GE'ye daha çok yatırım yapıp destek vereceğini ifade etti.

Daha önce pandemi hakkındaki iddialarının doğru çıkmasıyla gündeme gelen Microsoft'un kurucusu milyarder Bill Gates, geçtiğimiz aylarda dünyanın başka bir salgınla daha karşılacağını iddia etmişti. Gates bu hastalığın ise çiçek hastalığı olacağını söylemişti.