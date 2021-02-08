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Dünya Bill Gates dünyayı bekleyen iki büyük tehlikeyi açıkladı: Koronavirüsten daha kötü
Dünya

Bill Gates dünyayı bekleyen iki büyük tehlikeyi açıkladı: Koronavirüsten daha kötü

Koronavirüs salgınına 6 yıl önce yaptığı uyarıyla dikkat çeken Amerikalı milyarder iş adamı Bill Gates, katıldığı programda geleceğe ilişkin gördüğü tehditleri paylaştı. Gates, koronavirüsten daha kötü iki şeyin iklim değişikliği ve biyoterörizm olduğunu söylerken, bu iki tehlikeye karşı önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 18:17:00 -
Bill Gates dünyayı bekleyen iki büyük tehlikeyi açıkladı: Koronavirüsten daha kötü

Koronavirüs dünya genelinde can almayı sürdürürken, 1 yılı aşkın süredir devam eden salgında adı çok en çok anılan isimlerden biri de milyarder iş adamı Bill Gates oldu. Microsoft'un kurucusu Gates, aşı açıklamalarından koronavirüs araştırmalarına ayırdığı bütçeye ve de komplo teorilerine kadar pek çok konuda gündem oldu.

"10 milyondan fazla insanı öldürecek"

2015'te katıldığı bir konferansta salgın hastalıklara karşı dikkat çeken Gates, o gün yaptığı uyarı ve gelecekte dünyayı bekleyen tehlikelere ilişkin konuştu. YouTube'da Veritasium isimli kanala konuk olan Gates, 2015'te yaptığı, "Önümüzdeki yıllarda 10 milyondan fazla insanı öldürecek şey bir savaş değil virüs olabilir. Füzeler değil ama mikroplar" sözlerine açıklık getirdi.

"Daha inandırıcı olabilir miydim?"

Sunucu Derek Muller, "Bu uyarıda bulunduktan sonra dünyanın buna hazırlanmaması size nasıl hissettirdi?" diye sorarken Gates'in yanıtı ise şöyle oldu:

"Ben demiştim demek insana iyi hissettirmiyor. Daha ikna edici ya da inandırıcı olabilir miydim? Birçok solunum yolu hastalığı var zamanla bir tanesi öne çıkacak. Solunum yolu hastalıkları çok korkutucu. Çünkü enfekte olduğunuz halde farkında olmadan etrafta dolaşıyor, uçağa ya da otobüse binebiliyorsunuz. Ebola gibi hastalıklarda ise bunun aksine hastane yatağında oluyorsunuz."

"Önlemlerimizi almalıyız"

Muller'in geleceğe ilişkin gördüğü tehditleri sorduğu Gates, "Birincisi iklim değişikliği. Her yıl karşılaşacağımız ölü sayısı, bu pandemide yaşadığımızdan çok daha büyük olabilir. İkinci olarak ise 'Biyoterörizm.' Büyük zararlar vermek isteyen biri bir virüs tasarlayabilir ve bunun bedeli doğal bir salgının yaratacağından çok daha ağır olur. Bugün yaşadıklarımızla karşılaşmamak için önlemlerimizi almalıyız" dedi

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Yorumlar

543

sizin gibi alçaklar varken dünya heran her türlü diken üstünde tehdittedir 
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Yolcu

Dünya için en büyuk tehlike bizzat kendisi.
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