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Teknoloji Bill Gates: Devrim niteliğinde değişiklikler yaşanacak
Teknoloji

Bill Gates: Devrim niteliğinde değişiklikler yaşanacak

Bill Gates, sanal gerçeklik projesi metaverse'ü överek iş dünyasında devrim niteliğinde bir değişim yaşanacağını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 05:21:00 -
Bill Gates: Devrim niteliğinde değişiklikler yaşanacak

Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, son zamanlarda herkesin odağında olan metaverse’e ve 2022 yılına dair bazı açıklamalarla tahminlerde bulundu. 2021 yılını şimdiye kadarki en zor ve sıra dışı yıl olarak tanımlayan Gates, yeni yıl için daha iyimser ifadeler kullanırken; Metaverse için de “Meta benzeri teknoloji şirketlerinin öncülüğünde gelişen sanal dünya toplantıları 2-3 yıl içinde yaygınlaşabilir” şeklinde konuştu.

Buna ek olarak Gates, daha fazla insanın meta ortamları tercih edeceğini ve iş ortamlarının da bu yönde evrileceğini düşündüğünü belirtti. Gates'e göre metaverse, kişilerin istediklerini aktarmasında geleneksel e-posta ve görüntülü konuşma gibi yöntemlerden çok daha faydalı olacak.

Daha fazla insan meta veriye geçiş yapacak

Gates’e göre eski adıyla Facebook'un bundan böyle 'Meta' olarak anılması; kullanıcıları oyun oynayacakları, sosyalleşecekleri ve çalışacakları sanal bir dünyaya doğru yönlendirebilir ve bu sayede de Meta benzeri teknoloji şirketleri birkaç yıl gibi kısa bir sürede iyice popülerleşebilir. COVID-19 salgını sebebiyle pek çok şirketin sanal çalışma politikalarını benimsediğini ve bunun yeni bir dönemin başlangıcı olduğunun altını çizen Gates, pandemi sebebiyle işyerlerinde çok köklü değişiklikler yaşanacağını belirtti. Bu değişikliklerin etkisinin önümüzdeki yıllarda daha da iyi hissedileceğini kaydeden Gates, bu sebeple giderek daha çok insanın meta veriye geçiş yapacağını ve işini sanal evrene taşıyacağını düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Metaverse toplantılarının, günümüzün alışılagelmiş toplantılarından çok daha karmaşık ve değişik olacağını vurgulayan Gates; metaversede 3 boyutlu avatarlar üzerinden iş arkadaşları ile iletişim sağlanacağını belirterek, "Temel fikir, avatarınızı, onunla gerçek bir odada bulunma hissini artıran sanal bir ortamda, insanlarla tanışmak amacıyla kullanacak olmanız." ifadelerini kullandı. Sözlerine gelecek yıllarda metaverse etkileşimi için çok daha fazla insanın avatar kullanacağını söyleyerek devam eden Gates; bu sayede toplantıları sürekli olarak e-posta ve görüntülü konuşma üzerinden yapan kişilerin, ifade etmek istedikleri şeyleri gerçeğe en yakın şekilde karşı tarafa aktarabileceğinin altını çizdi.

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