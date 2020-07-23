Bill Gates açıkladı: İşe yaramayacak

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yeni tip koronavirüse karşı herhangi bir aşının etkili olabilmesi ve insanlara tam koruma sağlaması için muhtemelen birkaç doz alınması gerektiğini söyledi.

Gates, CBS News röportajında, artık zamanını ve enerjisinin çoğunu küresel sağlık kurumuna yönlendirdiğini söyleyerek, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin koronavirüs salgını konusunda ‘ciddi hatalar’ yaptığını söyledi.

Gates açıklamasında, Avrupa’nın genel olarak virüs salgınına ABD’den daha iyi tepki verdiğini vurguladı. 64 yaşındaki Gates, virüsle mücadele yollarından birinin maske, diğerinin sosyal mesafe ve aşı geliştirmek olduğuna dikkati çekti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 300 milyon dolar bağış yapan Bill Gates, çok sayıda aşı dozu konusunda da uyarıda bulundu. Gates, hali hazırda devam eden aşıların tek bir dozunun işe yarayacağının görülmediğini kaydetti.