Bill Cosby hakkında beklenmeyen karar
ABD'nin "komedyen" diye dayattığı Bill Cosby hakkında 60'dan fazla kadın cinsel istismar gerekçesiyle şikayette bulunmuştu. Hapis cezasına çarptırılan ve 2 yıl hapis yatan Cosby beraat etti.
Pensilvanya Yüksek Mahkemesi, 2018'de cinsel saldırı suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan "komedyen" Bill Cosby'nin beraatine karar verdi.
Cosby'nin avukatlarından Brian W. Perry, müvekkilinin öğleden sonra hapishaneden serbest bırakıldığını ve Philadelphia'daki evine doğru yola çıktığını aktardı.
2 yıldan fazla hapiste yatan Cosby'nin Constand adlı kadına karşı cinsel tacizden suçlu bulunmasının ardından 60'tan fazla kadın, Cosby'ye karşı cinsel tacizden suç duyurusunda bulunmuştu.