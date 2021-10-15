Bill Clinton öldü mü yaşıyor mu? Bill Clinton sağlık durumu nasıl?

Bill Clinton hastaneye mi kaldırıldı? Bill Clinton'ın sözcüsü Angel Ureña, eski başkanın Irvine Tıp Merkezi'nde, "koronavirüs bağlantılı olmayan bir enfeksiyon" nedeniyle tedavi gördüğünü duyurdu. Angel Ureña, Clinton'ın iyileştiğini, moralinin de iyi olduğunu kaydetti. Hastane yetkilileri de Clinton'ın tedaviye olumlu yanıt verdiğini açıkladı. Clinton'ın yakında taburcu edilmesi bekleniyor.

Bill Clinton'ın hastalığı ne?

ABD basınında, 75 yaşındaki Clinton'ın kan enfeksiyonu şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı yönünde haberler yayımlandı. Bill Clinton, 2004 yılında kalp ameliyatı olmuştu.

Kasım 1992'de George Bush'u yenerek ABD'nin 42. Başkanı seçilen Clinton, 1996'da Bob Dole karşısında seçimleri kazanmış ve 20 Ocak 2001'e kadar görev yapmıştı. Bill Clinton'ın eşi Hillary Clinton ise 2001'de New York Senatörü seçilmiş, 2009'da ABD Dışişleri Bakanı olmuş, 2016'da ise başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a yenilmişti.

Bill Clinton kimdir?

Bill Clinton, 19 Ağustos 1946 tarihinde Arkansas’da doğdu. 1968 senesinde Georgetown Üniversitesi’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Oxford Üniversitesi’nde bursu olarak okudu. 1973 yılında Yale Üniversitesi’nde hukuk eğitimi alarak eğitimine devam eden Clinton, seçimlere ilk kez 1974 senesinde Arkansas’ta girdi ve başarılı olamadı.

1976 senesinde Arkansas’ta bölge savcısı oldu. 1978 senesinde ise vali seçildi. 1980’de dönemi biten Clinton, tekrar aday olmasına rağmen seçilemedi. Fakat iki sene sonra 1982’de tekrar vali oldu. 1992’de başkan seçiline kadar bu görevine devam etti. 1992’de başkanlık dönemi bitmek üzere olan George H. W. Bush’u yenerek ABD’nin 42. başkanı oldu. Saddam Hüseyin’in Birleşmiş Milletler karşısında aldığı kararlar karşısında Irak’ı bombalayan Clinton, yine de asker göndermeye ihtiyaç duymamıştı.

Nato’nun gelişmesini sağlayarak ticaret ağını genişletti. Uyuşturucuyla mücadele konusuna ağırlık verdi. Güney Amerika, Avrupa, Rusya, Afrika ve Çin’e yaptığı gezilerle Amerika’nın dış dünya ile ilişkilerinin en iyi olduğu döneme imzasını attı. Bazı sempatizanları tarafından ABD’nin gelmiş geçmiş en iyi başkanlarından biri olarak görülür. 20 Ocak 2001 tarihinde başkanlık görevi biten Clinton, günümüzde halen liderlik ve yöneticilik üzerinde seminerler vermektedir.

Bill Clinton, 2004 Eylül’ünde bypass ameliyatı geçirdi. 2005’te kısmi olarak işgörmez olan akciğeri için ameliyat oldu. 2010 senesinde ise göğüs ağrıları şikayetiyle hastaneye gitti ve iki adet koroner stent yerleştirildi. Clinton rahatsızlıklarından sonra vegan beslenmeye başladı.