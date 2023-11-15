Bilişim Zirvesi’23 için geri sayım başladı! Konuşmacılar belli oldu!

23 yıldır bilişim teknolojilerindeki gelişmeleri gelenekselden yeniliğe uzanan geniş bir perspektifle iş dünyasının gündemine taşıyan Bilişim Zirvesi; bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılının ışığıyla gelecek 100 yılı aydınlatacak. Bilişim sektörünü 23 Kasım 2023 tarihinde, Fişekhane’de buluşturacak Bilişim Zirvesi’23, bilgisayarın atası kabul edilen enigma şifre çözücüler ile başlayan teknolojinin hayatımızda oluşturduğu değişimi ve dönüşümü tüm yönleriyle ele alacak.

Açılış programında; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, T.C. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul konuşmalarıyla önemli bilgilendirmede bulunacak.

Zirvenin Ama Sahne’deki açılış programının ardından düzenlenecek “Dijital İş Süreçleri, RPA ve Yapay Zeka”, “Güvenlik ve Sürdürülebilirlik” temalarının yanı sıra “Küçük Sahne” alanındaki programları ile Yapay Zeka, Bulut Teknolojileri, Dijital İş Süreçleri ve RPA, IoT ve Büyük Veri, Güvenlik Teknolojileri ekseninde pek çok konuya yer verilecek.

Katılımcıları teknolojinin gizemlerini teknoloji ile çözebilmenin yollarını aramaya davet eden zirve, Teknoloji Kaplanları Ödül Töreni ile final yapacak.

Geleceğin dijital dünyasının çerçevesi belirlenecek

Açılış programında; BThaber Başkanı Murat Göçe, Özak Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, etkinliğin keynote konuşmacısı Halil Aksu yer alırken etkinliğin ana sponsoru SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ve Premium sponsor olan Turkcell Dijital İş Servisleri, Logo Yazılım, GlassHouse, Veeam Türkiye, Snapbytes, Nutanix, Bulutistan firma yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşecek oturumlarda Türkiye’nin dijital dönüşümde geldiği son noktanın altı çizilerek, insan zekasını taklit eden teknolojiler ile geleceğin çerçevesi belirlenecek.

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Yeni nesil teknolojilerin iş süreçlerinin geleceğindeki rolü ele alınacak

“Dijital İş Süreçleri, RPA ve Yapay Zeka” isimli tema programında İşNet ve PaperWork yöneticileri konuşma slotlarında yer alırken, Google Cloud Ülke Kanal Lideri Serhan Yılmaz’ın yöneteceği söyleşi programında Moka, SAP, Mplus Türkiye, Erciyes Holding firma yöneticilerinin katılımıyla yapay zeka ekseninde yeni nesil teknolojiler ile dijital iş süreçlerinin geleceğindeki rolü tartışılacak.

Siber güvenlik konusu sürdürülebilirlik kavramı ile beraber ele alınarak masaya yatırılacak

Zirvenin 3. Tema programı olan “Güvenlik ve Sürdürülebilirlik” bölümünde ise şirketlerin geleceğini tehdit eden siber güvenlik konusu tüm yönleriyle masaya yatırılırken, sürdürülebilirlik kavramının teknoloji ve dünya için önem ve gereklilikleri beraber ele alınacak. Tema programının açılış konuşmasını Yönetim ve Teknoloji Danışmanı Cem Tokbay gerçekleştirirken, Timus Siber Güvenlik katkısıyla gerçekleşecek olan söyleşi programını da Denizbank, İş Sürekliliği Yönetimi Grup Müdürü Özgüven Saymaz yönetecek.

İnovasyon ve girişimciliğin değişen dinamikleri belirlenecek

Zirvenin “Küçük Sahne” alanında öğleden sonra gerçekleşecek programında ise Setsis, ShipEntegra, Megisty firmalarının yöneticileri katılımcılar ile görüşlerini paylaşacak. Ayrıca bu program içerisinde her zirvede heyecanla beklenen CIO Turkey ve BiTekDer (Bilgi Teknolojileri Derneği) söyleşileri bu yıl da yer alacak. “Küçük Sahne” programındaki oturumlarda yeni dünya düzeninin en önemli enstrümanlarından inovasyon ve girişimciliğin değişen dinamikleri belirlenecek.

“Teknolojinin hayatımızda oluşturduğu değişimi ve dönüşümü ortaya koyacağız”

Bireylerin, şirketlerin ve ülkelerin olmazsa olmazı haline gelen teknoloji ve bilişimin vizyon, strateji ve yol haritasının belirlenmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesi amacıyla düzenledikleri Bilişim Zirvesi’ni bu yıl Cumhuriyet’in 100. yılına adadıklarını kaydeden Bilişim Zirvesi Etkinlik Şirketi Genel Müdürü Neslihan Aksun; “Bu sene 23.’sünü düzenlediğimiz zirvede Cumhuriyetimizin 100 yıllık serüveninde bilgisayarın atası kabul edilen enigma şifre çözücüler ile başlayan teknolojinin, hayatımızda oluşturduğu değişimi ve dönüşümü, 23 sayısının gizeminden ve enigma muammasından etkilenerek ortaya koyacağız. İnsan zekasını taklit eden teknolojileri, tüm ana teknoloji başlıklarıyla ele alırken, iş dünyasındaki karmaşık problemlerin basitçe çözülmesine, muammaların deşifre edilmesine ışık tutacağız” açıklamasında bulundu.

Kayıtlar online olarak devam ediyor

SAP Türkiye ana sponsorluğunda ve Bulutistan, GlassHouse, İovis, Turkcell, Logo, Snapbytes, Nutanix, Veeam premium sponsorluklarıyla gerçekleşecek Bilişim Zirvesi; bu sene de gündem belirleyen, tartıştıran ve fikir paylaşımında bulunulmasını sağlayan, entegre dijital ve zeki bir dünyaya uyumun ipuçlarını barındıran kimliğiyle özgün bir kamuoyu oluşturacak. Zirveye bedelsiz katılım için kayıt işlemleri www.BZetkinlik.com adresinden yapılabiliyor.