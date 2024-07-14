Bilirkişi raporu! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve 51 ile uyarı: Tedbirinizi alın, büyük düşüş başladı! Durum kızıştı!

Türkiye'nin en önemli konularından biri olan yağış miktarıyla ilgili korkutan bir haber paylaşıldı.

BAKANLIĞIN VERİLERİ İNCELENDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Haziran 2024 bölgesel yağış raporundan derlediği bilgilere göre 1991-2020 döneminde uzun yıllar Haziran ayı ortalama yağış miktarı 33,6 kg/m2 olarak hesaplanıyor. Geçen yıl haziran ayında yağış miktarı metrekareye 58,1 kg düştü. Bu yılın aynı döneminde yağış ise 11,9 kg'da kaldı. Yağışlar normale göre yüzde 65 oranında azalırken, haziran ayında ise bu oran yüzde 80 olarak hesaplandı. Türkiye genelinde ise son 23 yıldaki en düşük yağış miktarı Haziran ayında kaydedildi.

YÜZDE 60 AZALMA VAR!

Haziran ayında Batı ve Orta Karadeniz'de, Ege kıyısındaki Kırklareli, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa hariç tüm Marmara Bölgesi'nde yağışlar normale göre yüzde 60 civarında azaldı. , Elazığ, Diyarbakır ve Bingöl. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin kıyı kesimlerinde haziran ayında yağışlarda yüzde 20'nin üstünde bir artış kaydedildi.

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Bölgesel yağışlara bakıldığında ise tüm bölgeler normalin altında yağış alırken, en fazla düşüş gösteren bölge ise yüzde 92 ile Marmara bölgesi oldu. En düşük yağış son 23 yılda Ege ve Akdeniz'de, son 21 yılda Marmara ve Karadeniz'de, son 12 yılda ise İç Anadolu'da görüldü.

İlde en fazla yağış 97 kg/m2 ile Rize'de, en düşük yağış ise 0,4 kg/m2 ile İzmir'de kaydedildi. Haziran yağışlarında normale göre en büyük artış yüzde 26 rakamıyla Hakkari'de, en büyük düşüş ise yüzde 98 rakamıyla da Çanakkale'de kaydedildi.

Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kocaeli, Yalova'da son 64 yılın en düşük yağışını görürken, Adana, Ardahan ve Osmaniye'de son 44 yılın en düşük yağışını, Adıyaman, Aydın ve Kütahya'da son 23 yılın en düşük yağışını, Manisa son 22 yılın eb düşük yağışını, Amasya, Balıkesir, Bartın, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, İstanbul, Karabük ve Kastamonu da son 21 yılın en düşük yağışını alarak kayıtlara geçti.



Türkiye'de yağışlı gün sayısı 1991-2020 yılları arasında ortalama 6,5 ​​gün iken, Haziran ayında ortalama 3,4 gün oldu.



ge Bölgesi'nin iç ve kıyı kesimleri, Antalya'nın batısında kalan yerler, Adana'nın güney kesimi, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'ta haziran ayında yağışlı gün sayısı 3 günün altına düşmüş oldu. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Karadeniz bölgesinde 10 ila 15 gün süreyle gözlemlendi.

Haziran ayında Marmara Bölgesi'nde yağış miktarı 3,4 kg/m2 olarak hesaplanıyor. Yağışlar normale ve geçen yıla oranla yüzde 92 oranında azaldı.



Ege Bölgesi'nde haziran ayında 4,9 kg/m2 olan yağış miktarı normale göre yüzde 81, geçtiğimiz yıla göre ise yüzde 93 azaldı.

Akdeniz bölgesinde yağış miktarı normale göre yüzde 70, geçtiğimiz yıla göre ise yüzde 87 düşüşle 6,4 kg/m2'ye düştü.

İç Anadolu Bölgesi'nde haziran ayında yağış miktarı 15,6 kg/m2 olarak hesaplanırken bölgedeki yağışların normale göre yüzde 57, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 79 daha düşük oldu. Haziran ayında Karadeniz Bölgesi'nde metrekareye 23,1 kg yağış düştü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise haziran ayı yağışının 14,7 kg/m2 olacağı tahmin ediliyor. Yağışlar normale oranla yüzde 50, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise yüzde 61 azaldı.

Haziran ayında Güneydoğu Anadolu'da yağış miktarı 2,3 kg/m2 oldu.