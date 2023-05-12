Bilirkişi heyeti Akit binasını inceledi

HABER MERKEZİ

Akit Medya Grubu’nun merkez binasının bodrum katında bulunan halı fabrikasında başlayan ve CHP’li İBB yönetimine bağlı İstanbul İtfaiyesinin kusur, ihmal ve kasta varan sorumsuzluğu yüzünden 60 saatte söndürülemeyen yangında 2’inci hafta geride kalırken, felaketle ilgili çok yönlü incelemeler sürüyor.

Akit gazetesi, Akit TV ve yeniakit.com.tr’nin ofislerinin yer aldığı Küçükçekmece’deki merkez binamızda 27 Nisan’da çıkan ve 17 bin metrekarelik kapalı alanın ve değeri milyonlarca lirayı bulan ekipmanların kül olmasına sebep olan yangını incelemekle görevlendirilen bilirkişi heyeti dün de çalışmalarına devam etti.

Küçükçekmece Sulh Hukuk Mahkemesi’nden gelen ve mimar, elektrik mühendisi, inşaat mühendisi, savcı ve hakim olmak üzere beş kişiden oluşan bilirkişi heyeti çalışmalarına yangının başladığı bodrumda katından başlayarak, tüm katları kapsamlı şekilde inceledi. İncelemeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.



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