Bilinmeyen Faydaları Çıktı! Günde 3 Kez Yiyin ve Etiklerine Bakın!

Hurmalar, palmiye ağaçlarının tepesinden sarkan büyük salkımlar halinde büyür. Olgunlaştıkça kabukları kahverengiye döner ve meyveden daha fazla nem ayrıldığı için kırışır.

Hurmalar genellikle elle veya mekanik bir kaldırıcı kullanılarak hasat edilir. Vitamin ve mineral açısından zengin bir besin olan hurmanın faydaları oldukça büyük.

Hurmanın bu mucizevi faydalarını okuduktan sonra her gün düzenli olarak 3 adet tüketmeyi ihmal etmeyeceksiniz. İşte hurmanın hem genel sağlığımıza hem de cildimize faydaları:

LİF DEPOSU

Hurma, lif açısından en yüksek besinler arasında yer alır. Hurmanın lifli yapıda olması sebebiyle, midede daha uzun süre kalır ve sindirimin yavaş olmasını destekler.

Midede daha uzun süre kaldığı için de kendinizi saatlerce tok hissederseniz. Böylece gereksiz iştahın önüne geçmiş olursunuz.

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Ayrıca içerisinde bulunan bol miktarda demir ve potasyum ise metabolizmayı hızlandırarak kilo verme sürecinizi hızlandırır.

Hurmanın 100 gramında tam 6,7 gram lif bulunur. Bu oldukça yüksek bir orandır. Lifli yiyecekleri tüketmek zayıflamaya yardımcı olduğu gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarının da önüne geçer.

Bağırsak fonksiyonlarını düzenleyen hurma sayesinde basur ve kolon kanseri gibi hastalıkların görülme olasılığı da düşer.

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR

Hurma, A ve B vitamini açısından zengindir. Ayrıca içerisinde bol miktarda magnezyum bulunur.

Tüm bunlar da hafızayı kuvvetlendirir. Özellikle çocukluk ve yaşlılık döneminde tüketilen hurma, hafızayı güçlendirmede oldukça etkilidir.

Yapılan araştırmalara göre hurmada bulunan ‘beta karoten’ düzenli olarak tüketildiğinde hafıza kaybının önüne geçer.

KANSIZLIĞA İYİ GELİR

Düzenli olarak hurma tüketimi, kansızlığa iyi gelir. İçerisinde bol miktarda bulunan demir sayesinde kansızlık sorunu en aza indirir.

Özellikle demir eksikliği gören kişilerin hurma tüketmesi, tedavi süreçlerini hızlandırabilir. Ayrıca hurmada bulunan B2 ve B3 vitaminleri, kırmızı kan hücrelerinin üretimini artırır.

YORGUNLUĞA VE STRESE İYİ GELİR

Günlük enerji ihtiyacımızı karşılayan çeşitli besinler vardır. Hurma da bunlardan biridir. Hurma içerisinde enerji verici besinler barındırır. Böylece hurma, günlük enerji ihtiyacının birazını karşılamanın en pratik yolu olarak tüketilebilir. Özellikle gelişme çağında olan çocuklar için de sağlıklı bir alternatif olur.

Hurma, stresten kaynaklı hastalıkları en aza indirmede fayda sunan besinlerden biri olabilir. İçerisinde bol miktarda B6 vitamini ve magnezyum bulunduğu için sinir sistemini güçlendirir. Depresyonun ve stresin önüne geçmek için hurma tüketimine mutlaka dikkat edin.

CİLDE İYİ GELİR

Hurma, antioksidanlar açısından zengin bir besindir. Hurma, hücre dokusunu yenileyerek cildin daha genç görünmesini sağlar.

İçerisinde bol miktarda B vitamini barındıran hurma, ciltte meydana gelen tahriş ve yaraların da hızlıca iyileşmesini sağlar.

Ayrıca hurma, cildi neme doyurarak sağlıklı bir cilt için tüketilmesi gereken en faydalı besin haline gelir.