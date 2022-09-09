Bilinçsiz çiftçiler şehirleri böyle dumana boğuyor! İşte toprağa verdikleri zarar

Adana'nın Çukurova ilçesinde mısır hasadıyla birlikte anız yangınları da başladı.

Devletin anız yakanlara dekar başına 109 lira 49 kuruş para cezası vermesine karşın, mazot ve işçilik masraflarını azaltarak toprağı en kısa sürede ekilebilir hale getirmek isteyen sorumsuz çiftçiler anız yakmayı sürdürüyor.

Dumanlar metrelerce yükseldi

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Zağarlı Mahallesi’ne giden yolda sorumsuz bir çiftçinin mısır hasadından sonra yaktığı anız İHA tarafından havadan görüntülendi. Dumanların metrelerce yükseldiği anız yangını sonrası göz gözü görmedi.

Anız yangınlarına ilişkin açıklamada bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, anız yangınlarının toprağa verdiği zararı anlattı. Anız yakılan toprağın su tutma gücünün azaldığını vurgulayan Doğan, şunları söyledi:

Anız yakılarak hem çevreye hem de doğaya zarar veriliyor. Yükselen dumanlar nedeniyle görüş mesafesi azalıyor, bu da can ve mal kayıplarına neden olabiliyor. Anız yakmak yerine toprak işlenip, saplar da parçalanıp seneye ürün ekildiğinde gübre olarak kullanılabilir. Çiftçimiz, işlerinin daha kolaylaşması için anız yakıyor.

Bugün ovayı gezdik ve bir tek burada anız yangını gördük. Geçmiş yıllarda anız yangınları her tarafta vardı. Çiftçimiz artık daha bilinçlendi. Anız yakılmasına karşıyız. Hasat, genelde toprak yüzeyine yakın yapılmalı. Eğer yakın yapılırsa sapta az kalacaktır ve mikroorganizmalar tarafından parçalanması rahat olacaktır.