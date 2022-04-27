Bilimsel olarak kanıtlandı! Bir parça bitter çikolata beyne bakın neler yapıyor

Endorfin maddesi bakımından zengin olan bitter çikolata, vücuttaki sinir hücrelerini en işlevsel hale getirir. Yapılan araştırmalarda diğer çikolatalara göre kakaonun en saf hali bulunan bitter çikolata, aynı zamanda güçlü bir antioksidan maddesi olan flanovol tarafından zengindir. Peki bir parça bitter çikolatanın beyne yaptığı etkiler nelerdir?

İşlenmiş bir besin olmasına rağmen en sağlıklı yiyecek olarak kabul edilen bitter çikolata hakkında araştırma yapan bilim insanları bitter çikolatanın vücuttaki etkilerini ele aldı. Hücreleri yenileyen bitter çikolatanın tek bir parçasının bile sağlık açısından mucizelere yol açtığı araştırmalarda kanıtlandı. ABD'li bilim insanları bitter çikolatanın sinir sisteminin yanı sıra beynin işlevselliğinde kontrollü harekete yol açtığını vurguladı. Bilin insanları ayrıca bitter çikolatanın migren atakları için en doğal ilaç olduğunun altını çizdi. Günün tam orta saatlerinde alınan bir parça bitterin beynin özellikle merkezi alanını etkileyerek gün boyu daha dinç geçmesini sağlar.

Bir parça bitter çikolatanın beyne yaptığı etkiler nelerdir?

•Gün içerisinde sadece tüketilen bir parça bitter çikolata 3 saat boyunca beynin nötürleşmiş alanlarına bile kan akşını sağlar.

•Sinir hücrelerini harekete geçirerek beynin bütünsel işlevselliğini artırır.

•Sinir, stres ve yorgunluk gibi beyinsel faaliyetleri etkileyen sağlık sorunlarının yaşanmasını önler.

•Beyinsel hastalıkların başında damar tıkanmaları ve anevrizma gelir. bitter çikolata kan akşını düzenleyerek beyinde tıkanmayı engeller.

•Konsantre ve bilgi depolama alanlarını harekete geçirerek beynindeki aktivasyonu artırır.

•Doyma hissini tamamlayan bitter çikolata, tatlı krizlerinin de önüne geçer. Mide ve bağırsaklardan çok beynin bu hissi alması kilo vermek isteyenler için daha faydalıdır.