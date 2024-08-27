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Gündem Bilimin nasıl içine edildiğini yakınen görüyorsunuz! “Moral bozmak istemem, ama bunlar daha iyi günlerimiz”
Gündem

Bilimin nasıl içine edildiğini yakınen görüyorsunuz! “Moral bozmak istemem, ama bunlar daha iyi günlerimiz”

Yeniakit Publisher
2024-08-27 10:21:00 -
Bilimin nasıl içine edildiğini yakınen görüyorsunuz! "Moral bozmak istemem, ama bunlar daha iyi günlerimiz"

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Profesör doktor..

Bilkent Üniversitesi Öğretim üyesi..

İktisatçı akademisyen Ali Hakan Kara yazmış, bunu..

Tam unvanını da verelim..

Hemi doktor.. Hemi de profesör.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yakında ordinaryüs sıfatını da kullanırsa, hiç şaşmam.

İyi ki moral bozmak istememiş.

Bir de moral bozmak isteseydi, kimbilir ne şeytanlıklar yumurtlardı..

Bir iktisatçı bunu söylediğinde, ne anlarsınız?

Ekonomi berbat..

Durum iyiye değil, kötüye gidiyor..

O ortayı yapmış. Soldan çarklı internet siteleri de hemen dokunup, golü atmışlar.

Ama profesör doktor Hakan beyimiz, kendisi o kadar cesur değil. “Ben öyle bir şey demedim. Ekonominin geneli için söylemedim” diyerek, kendisini savunabilmek için..

Bir grafik yayınlamış..

Başlığı da, “Sanayide istihdam beklentisi”

Diyecek ki, Kara, “Ben hazırlamadım ki. Bana niye kızıyorsunuz.. Kaynak yazmıştım: TCMB, İYA”

Biraz ayrıntıya girdiğinizde..

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