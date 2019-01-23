Bilim ve Teknolojide Lider Kadınlar Zirvesi Başlıyor!

Günümüz bilim ve teknoloji dünyasında kadınların gözünden teknoloji ve bilim alanında çalışmak isteyen kadınları cesaretlendirmek amacıyla düzenlenen etkinliğin bu yıl beşincisi düzenlenecek. Başvurular internet üzerinden başladı. 16 Şubat 2019 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

2014 yılından bu yana Boğaziçi Elektroteknoloji & IEEE Öğrenci Kolu tarafından düzenlenen etkinliğin amacı, günümüzde bilim ve teknoloji dünyasında kariyerine devam eden kadınlar hakkında yeni nesillerde farkındalık yaratarak kendi rol modellerini bulmalarını sağlamak ve onları bu alanlarda çalışmaları için cesaretlendirmek.

Bilim ve Teknolojide Lider Kadınlar Zirvesi’nde yazılımdan robotiğe, tıp dünyasından banka teknolojilerine kadar birçok alanda başarılı kadın araştırmacıların ve iş insanlarının sunumlarının yer aldığı oturumlar gerçekleştirilecek.

Akademisyenlerin yanı sıra farklı lise ve üniversitelerden öğrencilerin başvurabileceği etkinlikte katılımcılar bilim ve teknoloji alanında başarı sahibi insanlarla tanışıp tecrübelerinden yararlanma fırsatı yakalayacak. Ayrıca Bilim ve Teknolojide Lider Kadınlar Zirvesi, katılımcılara kendi girişimcilik fikirlerini paylaşabileceği bir ortam da sunuyor.