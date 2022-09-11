Bilim savunucuları kaynağı Kur'an olan "fiziği" öne sürdü! "Nasip" değerlendirmesini böyle hedef aldılar..

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Sosyal medyada yiyecek taşıyan bir kamyonetin görüntüsü viral oldu.

Videoda, seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan kolilerden birisi yere düşerken, rüzgarın da etkisi ile düştüğü kasaya kendiliğinden yeniden girdi.

Görüntüye İslam'daki "nasip" meselesine vurgu yapan bazı sosyal medya kullanıcıları, "Nasipse ne olursa olsun sende kalır." yorumunda bulundu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise kaynağı Kur'an olan bilimi öne sürerek, "Fiziksel bir durum. Durumun kadere bağlanması bilime hakaret olur." diyerek, "nasip" değerlendirmesi yapanları hedef aldı.