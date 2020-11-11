Bilim merkezlerimiz dünya çapında

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bilimi uygulamalı olarak anlatan TÜBİTAK Bilim Merkezlerinin şimdiye kadar 4 milyon ziyaretçi ağırladığını belirterek, “Ülkemizde bulunan TÜBİTAK destekli Bilim Merkezleri hem kapladıkları açık ve kapalı sergi alanları hem de içerikleri açısından dünya standartlarında” dedi.



Bilimsel alanda ziyaretçilerine hem görsel ve işitsel hem de uygulamalı deneyimler yaşatarak bilim hakkında detaylı bilgi ve deneyim sunan TÜBİTAK, 6 ilde açtığı Bilim Merkezlerinin sayısını artırmaya devam ediyor. Biyolojiden dünyaya, teknolojik gelişmelerden uzay ve havacılık alanına kadar birçok içeriğin farklı temalarda sunulduğu Bilim Merkezleri hakkında bilgi veren Mandal, merkezlerin bilim ve teknolojiye ilgiyi artıran, toplumun bilime doğrudan ve eşit düzeyde ulaşmasını sağlayan, kâr gütmeyen kuruluşlar olduğunu söyledi. Bilim Merkezleri tarafından geliştirilen bilim kampları, gözlem gezileri, bilim festivalleri gibi etkinliklerin oldukça ilgi gördüğünü, bu tarz etkinliklere toplumun tüm kesiminden ziyaretçi geldiğini ifade eden Mandal, sözlerini şöyle sürdürdü:



Sadece 2019 yılında 1 milyonu aşkın kişi ziyaret etti



“Dünyada 3 bin civarında bilim merkezi bulunuyor. Türkiye’de ise 6 bilim merkezi var. Bunlardan ilki, 2014 yılında Konya’da açıldı. Diğerleri ise, Kocaeli, Kayseri, Elazığ, Bursa ve İstanbul-Üsküdar’da bulunuyor. Bilim Merkezlerimiz sadece kendi illerine değil komşu iller ve turistler dahil birçok ziyaretçiye keyifli deneyimler yaşatıyor. TÜBİTAK destekli bilim merkezlerimiz bugüne kadar yaklaşık 4 milyon ziyaretçi ağırladı. Ziyaretçi sayısı her geçen yıl artış gösteren bilim merkezlerinde, ziyaretçilerimizin sayısı 2019 yılında 1 milyonu aştı. Pandemi nedeniyle şu anda bilim merkezlerimizde online kamplar, atölyeler düzenlenmekte, bu sayede daha çok ziyaretçiye ulaşma imkanı doğuyor.”