Bilim Kurulu'ndan yüz güldüren açıklama: Yılbaşı tatili hasarsız atlatılırsa...

Küresel pandemi nedeniyle ilk olarak nisan-haziran arasında uygulanan sokak kısıtlamaları, kontrollü normal hayata geçişin ardından vaka sayılarındaki tırmanış üzerine Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 17 Kasım’da aldığı karar ile 21 Kasım’da yeniden yürürlüğe konuldu. İlk etapta hafta içi ve hafta sonları geceleri kısıtlama uygulanırken, daha sonra ilki 4-7 Aralık tarihleri arasında olmak üzere hafta sonları 56 saatlik blok kısıtlamaya geçildi. Uygulama kısa sürede günlük hasta ve vaka tablolarına da yansımaya başladı. 17 Kasım’da, 3 bin 19 olan günlük hasta sayısı, 21 Kasım’da 5 bin 532 olarak gerçekleşti. 24 Kasım’da günlük hasta sayısı 7 bin 381 ile zirveyi görürken bu tarihten itibaren yeni hasta sayısı 6 bin bandında seyretti. 4 Aralık’ta hasta sayısı yeniden 7 bine yaklaştı ( 6 bin 903). Kısıtlamaların devreye girmesinin ardından ise günlük hasta sayısında düşme başladı. 10 Aralık’ta yeniden 5 binli rakamlara (5 bin 918), 16 Aralık’ta ise 5 binli rakamların altına (4 bin 893) indi. 21 Aralık itibariyle günlük hasta sayısı 3 bin 412 olarak kayıtlara geçti.

32 binden döndü

Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısı ile ilgili 10 Aralık’ta tabloda güncelleme yaptı. Güncelleme sonrası 10 Aralık’ta 30 bin 424 olarak açıklanan günlük vaka sayısı 11 Aralık’ta 32 bin 106 vaka ile zirveye çıktı. Alınan tedbirler ve kısıtlamalar vaka sayılarına da yansıdı. 21 Aralık itibarıyla günlük vaka sayısı 19 bin 103’e düştü. 22 Aralık’ta da 19 bin 256 olarak kayda geçti. 17 Kasım itibarıyla 3 bin 657 olan ağır hasta sayısı 29 Kasım tarihinde 5 bin 11’e yükseldi. 15 Aralık’ta ağır hasta sayısı 5 bin 988 ile zirveyi görürken, bu tarihten itibaren düşüşe geçen ağır hasta sayısı 22 Aralık itibariyle 5 bin 8’e geriledi.

‘Yüzde 25 azalma’

Tabloyu değerlendiren Ankara Şehir Hastanesi Acil Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının işe yaradığını söyledi. Vaka sayılarında düşüş yaşandığını belirten Oğuztürk, “Sağlık Bakanlığı’nın, paylaştığı Türkiye’nin günlük Koronavirüs Tablosu sayesinde gördük ki yeni vaka sayıları 20 binin altına düştü, yoğum bakım ve servis doluluk oranları da azaldı. Ankara Şehir Hastanesi özelinde de konuşacak olursak acil servisimize başvuran hastalarda yüzde 25 gibi bir azalma görmemiz de bu verileri net olarak desteklemektedir. Bu anlamda alınan tedbirlerin olumlu etkisinden söz edebiliriz. Eğer bu şekilde tedbirlere uyma konusunda gevşeme olmazsa bu değerler daha da yüzümüzü güldürecektir” dedi.

‘Rehavete kapılmayın’

Milliyet’e konuşan Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu ve Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr Sema Kultufan Turan, kısıtlamaların etkilerini hissettiklerini belirterek, şunları dedi:

“Her zaman kısıtlamalar sonrası iki hafta içerisinde olumlu etkilerini gördük. Martta, nisan ayında da bunu yaşadık. Şimdi de, geçtiğimiz süreçte artan sayıları azaltmak için gerekli önlemleri ve kısıtlamaları aldığımızda, halk tedbirlere daha iyi uyduğunda sayı azalıyor. Hastane çalışanları olarak bunu çok yakinen hissediyoruz. O kadar anlamlı ki bu bizim için. Hastaya hizmet veren sağlık sunucularının daha etkin bir şekilde çalışmalarına imkan tanıyor. O yüzden rehavete kapılmayalım. Bunu halkımız başardı. Onlar kısıtlamalara uydukları için bu sayılarda ciddi bir azalma yaşadık.”

Ağır hasta sayısı azaldıkça yoğun bakımda yatan hasta sayısının da azaldığına işaret eden Doç. Dr. Turan, yılbaşına ilişkin ise uyarıda bulundu:



“Kısıtlamalar çerçevesindeki bu uyuma devam edelim. Yılbaşı da bunun içerisinde. Yılbaşında lütfen kalabalıklar oluşturmayalım. Tek bir güzel gün için sonrasında ağır yoğun bakım günleri yaşamayalım.”

Yılbaşı uyarısı

Yılbaşına yönelik uyarıda bulunan Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, şunları söyledi: “Salgınla mücadelede elimizdeki en bilimsel ve reel silah olacak olan aşılama çalışmalarına kadar kısıtlamalara uyma konusunda esnemeden, istikrarlı bir süreci hep beraber sağlamalıyız. Önümüzdeki yılbaşı tatili süreci de bu manada önemli bir köşe taşı oluşturacaktır. Bu süreci hasarsız atlatırsak hemen sonrasındaki aşılamalar ile kısım kısım tedbirlerde esnemeler olabilir düşüncesindeyim” diye konuştu.

‘İkinci dalganın zirvesini geride bıraktık’

İstanbul’un yanı sıra, Tekirdağ ve Gaziantep’in de aralarında bulunduğu kentlerde Kovid-19 vaka sayısında düşüş olduğu belirtiliyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, “Kovid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı yüzde 25 oranında azaldı” dedi.