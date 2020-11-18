Bilim Kurulu Üyesi'nden aşı uyarısı!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, art arda gelen koronavirüs aşısı haberlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Prof. İlhan, "Hepimiz aşı olsak dahi virüs ülkemizde sıfır olmadığı, dünyada sıfır olmadığı sürece risk hala söz konusu olacak." dedi.

'Yeni kısıtlamaları önemsiyoruz'

Aşı haberlerinin insanlarda rehavete yol açmaması gerektiğine dikkat çeken Prof. İlhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tedbir kararlarına da değindi. "Bu kısıtlamaların iki ana mantığı var." diyen Prof. Mustafa Necmi İlhan, "Amaçlardan bir tanesi riskli grubu korumak. Peki bu riskli gruplar kim? 65 yaş üzerinde olan, hastalandıkları zaman olumsuz sonuçlara gidebilen, daha çok hayatını kaybeden gruplar. O yüzden bu grupların dışarıya çıkış saatleri kısıtlandı. Bir diğeri de gençlerimiz, 20 yaş altı olanlar. Bu grupta da belki hastalığı çok aktif geçirmeseler de çevreye bulaş söz konusu olduğu için bu grubun da dışarıya çıkış saatleri kısıtlandı. Bunun dışındaki ikinci strateji ise kısıtlama zamanları içerisinde virüsün daha çok bulaştığı ortamlar ve bulaştığı saatlerle ilgili bir kısıtlama getirildi." ifadelerini kullandı.

Son dönem filyasyon raporlarında bulaşların en çok lokanta ve kafeterya gibi uzun süre oturulan yerlerde gerçekleştiğini belirten Prof. İlhan şöyle konuştu:

"Filyasyon raporlarına baktığımızda virüsün daha çok lokanta gibi, restoran gibi özellikle uzamış oturmalarda bulaştığını gözlemliyoruz. Böyle olunca da haliyle belli zaman dilimini erkene çekmek, yani 20.00'den sonra oturmaların önüne geçmek, kişilerin de kalabalığa girmesini önlemek söz konusu olacaktı. Bu nedenle de buna yönelik bir kısıtlama geldi."