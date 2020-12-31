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Gündem Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü uyardı: Faturası ağır olur
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Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü uyardı: Faturası ağır olur

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yılbaşında koronavirüs tedbirlerine uyulmaması halinde ülke olarak ağır bir fatura ile karşı karşıya kalabileceğimizi belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 18:08:00 -
Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü uyardı: Faturası ağır olur

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yılbaşında herkesin kurallara uyması gerektiğini eğer dikkat edilmezse 15-20 gün sonra bir bedel ödenebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Özlü şöyle konuştu:

"Evde hane halkımızla birlikte olmamız lazım. Eş, dost, akraba, komşularla bir araya gelmemek lazım. Bu yılbaşını birlikte geçirmek güvenli değil; çünkü şu anda çok virüs taşıyan kişi var. Bunların çoğu da hiçbir semptomu olmayan, kendini tamamen sağlıklı hisseden kişiler. Dolaysıyla bir araya gelindiğinde içlerinden bir kişi pozitif ise bulaşma olasılığı çok yüksek; çünkü virüs artık kapalı ortamda 5-10 dakikada bile bulaşabiliyor. Ev ortamlarında virüsün bulaşma riski çok yükseldi. Sayın bakan, ev ortamlarında bulaşın yüzde 85 olduğunu açıkladı. Ev içinde maske ve mesafe olamıyor. Birlikte oturuyorsunuz, uzun süre kapalı yerde bir arada kalıyorsunuz, birlikte yiyip içiyorsunuz. O sırada maskeniz olmuyor. Eş, dost bir araya gelince araya mesafe koymuyor. Sarılıp, kucaklaşıyor. Virüsün bulaşmaması mümkün değil. Sizde de olabilir. Siz de bulaştırabilirsiniz, başkası da size bulaştırabilir.''

"Dikkat etmezsek faturası ağır olur"

Kimseye zarar vermemek ve kimseden zarar görmemek için bu yılbaşında dikkat etmenin önemini vurgulayan Prof. Dr. Özlü, "Eğer buna dikkat etmezsek bu yılbaşının bir faturası olur. Yılbaşından 15-20 gün sonra bir bedel öderiz. Vakaları yeni yeni azaltıyoruz. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları var. Birçok dükkan kapandı, insanlar dükkanlarını açamıyor. Bu sürecin uzamaması ve normale dönmemiz için dikkat etmemiz lazım” dedi.

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