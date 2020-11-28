Bilim Kurulu üyesi "tehdit çok yakına geldi" deyip uyardı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, şu andaki rakamların 14 gün öncesini yansıttığını alınan kararların üzerinde ise henüz 1 hafta geçtiğini bu hafta gelecek verilerin daha sağlıklı olacağını söyledi. Özlü, alınan tedbirlerin vatandaşların sağlığı için alındığına dikkat çekerek, sorumsuzca davranan kişileri uyardı.

"Tehdit çok yakına geldi"

Özlü, "Toplumun bizi sağlık çalışanlarını düşünmesi lazım. işimizi kolaylaştırmaları gerek. Maalesef şöyle bir düşünce var. Örneğin; ben buna yakalansam bile atlatırım, gencim, kronik hastalığım yok demesinler. Son zamanlarda hiçbir kronik hastalığı olmayan yaşı da 50'nin altında olan çok sayıda kişide ağır seyredebiliyor yoğun bakım desteğine gerek duyabiliyor hatta vefat edebiliyor. Kimde nasıl seyredebileceği garanti değil" dedi.

Özlü, "Kimse kendisine güvenmesin, sonra üzülebilir. Her gün bir deprem oluyor. Birilerinin kardeşi, eşi, annesi-babası, birilerinin evladı ölüyor. Hanelere ateş düşüyor, bunu görmezden gelmek anlamsız. İlla ateşin bizim hanemize düşmesi, yüreğimizin yanması mı gerekiyor? Tehdit çok yakına geldi, hepimiz bunu çevremizde görüyoruz." ifadelerini kullanarak vatandaşları uyardı.

"Hızlıca aşılanmayı bekliyoruz"

Aşılanan kişi için sorunun ortadan kalkacağını ifade eden Özlü, "Aşı olduktan 15 gün sonra virüse karşı koruyuculuk kazanılıyor. Türkiye'de salgını durdurabilmemiz için 50 milyon kişiyi aşılamamız lazım. Bu da o kadar kolay bir iş değil. Hem aşıya ulaşmak hem de bunu uygulamak zaman alacak. Etkili bir ilaçta yok piyasada o yüzden aşıdan başka çaremiz yok. En başta ben olmak üzere hızlıca aşılanmayı bekliyoruz." dedi.