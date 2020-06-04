Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü mesai saati önerisi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) 11 Mart'ta Türkiye'de görüldü. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeleri'nin tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararlar ve vatandaşların bu kararlara uyması sonucu salgın kontrol altına alındı. Bu kapsamda, 1 Haziran'dan itibaren de yeni normalleşme süreci başladı.

Bu kapsamda Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, toplu taşıma araçlarında özellikle mesai öncesi ve iş çıkışı oluşan kalabalığı önlemek amacıyla tavsiyelerde bulundu.

"Mesai saatleri değiştirebilir"

Twitter hesabından paylaşım yapan Tevfik Özlü, "Özellikle mesai öncesi ve iş çıkışı toplu taşımadaki yükü azaltmak için kurumlar, işletmeler mesai saatlerini farklılaştırabilirler. Yaz mevsiminde günler uzun ve buna uygun. Sabah 07.30-09.30 bandında mesaiye kademeli başlama ve buna uygun iş çıkışı planlanabilirse, taşımadaki yığılma azaltılıp, sosyal mesafenin korunması kolaylaştırabilir" ifadelerini kullandı.