Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan 'Koronavirüsü atlatan biri yeniden yakalanır mı? sorusuna cevap

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara antikor testine ilişkin detayları yeniakit.com.tr'ye anlattı. Antikor testinin neden bu dönemde yapıldığını açıklayan Prof. Kara, "Antikor testleri aslında ilk zamanlarda da yapılabilirdi ama ilk geliştirilen testler bu kadar güvenilir değildi. Antikoryası gelişen kişileri direk tespit edemiyorduk. Yeni geliştirilen testlerin tespit oranları çok yüksek. O nedenle bu dönemde yapılması daha uygun." dedi.

Antikor testlerinin sürece katkısı ne olacak?

Antikor testinin koronavirüsle mücadeledeki etkinliğini anlatan Prof. Kara, "Test bize savunma sistemimizin verdiği cevabı gösterecek. Biz bunu ölçeceğiz. Bu nedenle de hastalığı geçiren veya bu mikroorganizmayı alıp hastalanmadan asemptomatik olarak geçiren kişileri tespit etmek için kullanabileceğimiz bir yöntem olacak. Bizim için şöyle de bir avantajı olacak ki alınan örneklere baktığımız bir şehir bir kasaba ya da bir mahallede kaç kişinin bu virüsle karşılaştığını tespit etmiş olacağız. Bu da bize şunu sağlayacak: Olur ya ikinci dalgayı yaşarsak önümüzdeki dönem içinde nasıl bir plan yapmamız gerektiği ile hangi önlemleri almamız gerektiğini gösterecek. Antikor testleri bu bakımdan çok kıymetli olacak." diye konuştu.

'Antikor testi pozitif çıkan bir kişi bir daha koronavirüs olmayacak mı?' sorusuna da cevap veren Prof. Dr. Ateş Kara şunları söyledi:

"Koronavirüs henüz çok yeni. Bu nedenle bunu kesin olarak söyleyemeyiz ama daha önceki koronavirüslerden özellikle nezleye sebep olanlara baktığımız zaman onlarda oluşan antikorlar 6 ile 8 ay arasında koruyor. Yeni tip koronavirüsün antikoru da öyle mi olur ya da daha uzun süre mi korur bunu zaman içinde göreceğiz."