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Bilim Kurulu üyesi koronavirüsün sıfıra ineceği tarihi açıkladı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, koronavirüsün tamamen yok olacağı tarihi açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 11:12:00 -
Bilim Kurulu üyesi koronavirüsün sıfıra ineceği tarihi açıkladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Profesörü Doktor Serhat Ünal, birkaç üniversitenin yaptığı virüsün seyrine ilişkin modelleme çalışmasıyla ilgili Yeni Asır'a açıklamalarda bulundu. Bilim Kurulu'nda virüse yakalanan tek üye olan ve yoğun bakım tedavisinin ardından iyileşerek tekrar görevine dönen Ünal, "Alınan tedbirlerin aynen devam etmesi durumunda salgın Mayıs sonucunda sıfırlanacaktır. Bu veritabanındaki Bakanlığın günlük periot sayıları bu modellemeyle rakamları ortaya koydu" dedi.

Similasyonla belirledik

"Koronavirüsün yayılım hızını gözlemledik" diyen Ünal, "Bugüne kadar alınan ve bundan sonra alınacak tedbirler harfiyen uygulanırsa virüsün kaç kişiye bulaşabileceğini, ne kadar kişinin yaşamını yitirebiceğini rakamlarla belirledik. Türkiye'de ilk vakanın yaşandığı tarihi dikkate alarak hazırlanan similasyon ile Mayıs ayı sonuna kadar yaşanacak vaka ve ölüm sayısınının sıfırlanacağını öngörüyoruz. Yapılan matametiksel modellemeye alınan önlemlerin eklenmesiyle hastalığın seyrinin düştüğünü görmek mümkün" ifadelerini kullandı.

Herkes el ele verdi

Sokağa çıkmama, maske ve eldiven, kolonya kullanma, ellerin sabunla iyi yıkanması, birden fazla insanla bir araya gelmeme, kişilerle belirli mesafede kalma ile doğru beslenme ve bağışıklık sistemini güçlendiren egzersizler gibi önlemler modellemede değerlendirildiğinde virüsün yayılım hızı ve ölüm oranının düştüğünü belirten Prof. Dr. Ünal, pandeminin sonunun ne olacağına dair matematiksel modellemeyle bu çıkarıma vardıklarına değindi. Yapılan matematik modelleme sonuçlarının, tedbirlerin doğru ve etkili olduğunu gösterdiğini anlatan Prof. Serhat Ünal, "Şimdiye kadar alınan tedbirler yaptığımız hesaplamalara göre hem kaybedilen hasta sayısını hem de enfekte olan hasta sayısını göz önüne alırsak Mayıs sonu temiziz" diye konuştu.

Kurallara uymaya devam etmeliyiz

Koronavirüsün Türkiye'deki seyrine ışık tutmak istediklerini anlatan Serhat Ünal, şunları söyledi: Yapılan modellemeyle hastalığın seyrini öğrenmeye çalıştık. Hastalığın yayılma hızının, hasta olanlar ile olmayanların teması, yani çarpımıyla orantılı olduğundan hareketle, modeli Türkiye gerçekliği özelinde geliştirdik. Gerçek verileri kullanarak, önümüzdeki günlerde bu ay sonuna kadar süreçte bu virüsün kaç kişiye bulaşabileceğini ortaya koymak istedik. Varılan araştırma sonucu olarak Mayıs sonu virüsü köşeye tamamen sıkıştırmış olacağımızı ümit ediyoruz. Ancak tabiki bu kuralları bugünkü şartlarla uygulanmaya devam edersek" dedi.

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