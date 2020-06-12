Bilim Kurulu Üyesi, bir ilimiz için tarih verdi: En fazla bir hafta daha sürer

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşesinde Bilim Kurulu’nun halk sağlığı uzmanı Prof. Levent Akın ile yaptığı görüşmeyi kaleme aldı.

Akın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında iddiaların aksine sıcak havanın bulaşıcılık konusunda bir etkisi olmadığını söyleyerek Diyarbakır'ı örnek gösterdi.

“Sıcağın virüsü engelleyici bir etkisinin olmadığı Diyarbakır ile de ortaya çıktı. Demek ki sıcak virüsün yayılmasını engellemiyormuş. Eğer engellemiş olsaydı Diyarbakır’daki bu vakalarla karşılaşılmazdı" diyen Akın, rakamların kaygı verecek gösterge sunmadığını da söyledi.

Emniyet görevlilerinin de uyarısıyla kentte etkin maske kullanımının yaygınlaştığına dikkat çeken Akın, “Diyarbakır bölgesindeki sıkıntı en fazla bir hafta daha sürer” dedi.

'Ankara yükseliyor, İstanbul'da düşüş var'

Prof. Akın’ın ayrıca, Ankara'daki vaka artışının dikkat çekici olduğunu belirtti.

Vaka sayısının, görselle edinilen algıyı tekzip ettiğini, belirten Akın şunları söyledi:

“Ankara’da tedbirler gevşedi ve hemen yükselme görülmeye başlandı. Kalabalığın yoğun olduğu kent merkezindeki bölgelerde yükselme var. Çevre ilçeler ile merkezdeki kuzey ilçelerde o denli değil ama Ankara’da merkezde yükselme olduğunu görüyoruz.”

İstanbul'daki enfekte sayılarında ise azalma olduğunu söyleyen Akın, “Eğer asker uğurlamaları, Moda Parkı'ndaki görüntüleri tekrar ederse İstanbul’da da sıkıntımız artar. Asker uğurlama ve Moda’nın sonucunu 10 gün sonra görürüz" ifadelerini kullandı.