Bilim Kurulu Üyesi açıkladı. Bulaş kaynağı çocuklar mı?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, okullar ve çocukların bulaş kaynağı olduğu yönünde yanlış bir algı olduğunu belirterek, "Tüm vaka yükü içinde çocukların sayısı yüzde 10'dan biraz fazla. Çocuklar, her 5 vakadan 1'i bile değil. İnsanlar, 'çocuklar okulda enfekte oluyor, eve getiriyor' gibi düşünüyor. Oysa ki pandemide kaynak çocuklar değil, daha çok aşı olmamış veya enfekte olan bireylerin çocuklarına hastalığı bulaştırdığına şahit oluyoruz" dedi.

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yaptığı değerlendirmede, koronavirüs vakalarında düşüşün olduğunu fakat çok yavaş ve sabit şekilde geliştiğini söyledi. Prof. Dr. İlhan, ölümlerin de düşüşe geçtiğini vurgulayarak, "Mutlaka koronavirüsten korunmak gerekiyor. Bunun da yolu maske takmak, kapalı alanlarda bir araya gelmemek, kapalı ortamları temiz hava ile havalandırmak ve aşıyı bir an önce yapmak. Aşıda da bilgiler değişiyor, halihazırda başlangıçta 2 dozken şimdi 'neden hatırlatma dozu yapılıyor' diye görüşler de var. Hem ülkemizdeki hem de dünyadaki sonuçlar aşılarda bir hatırlatma dozu yapılması gerektiğini söylüyor" dedi.

Prof. Dr. İlhan, toplumda, okulların bulaş kaynağı olduğu yönünde yanlış bir algı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bazı kişiler pandemi sürecinde çocuklar ve okulları 'virüsün kaynağı' gibi ifade ettiler, bu aslında çok da doğru değil. Baktığımız zaman tüm vaka yükü içinde çocukların sayısı yüzde 10'dan biraz fazla. Çocuklar, her 5 vakadan 1'i bile değil. Bunu Gazi Üniversitesi verileri üzerinden söyleyebilirim. Genel olarak bakıldığında insanlar, 'çocuklar okulda enfekte oluyor, eve getiriyor' gibi düşünüyorlar. Oysa ki pandemide kaynak çocuklar değil, pandeminin yükünü de çocuklara yıkmamak gerekiyor. Daha çok aşı olmamış, enfekte olan bireylerin çocuklarına hastalığı bulaştırdığını, çocukların da okula gittiğinde ne kadar dikkatli olurlarsa olsunlar bazılarının farklı çocuklara bulaştırma ihtimalinin olduğuna şahit oluyoruz. 'Çocuklar okulda enfekte oluyorlar, virüsü eve getiriyorlar' algısı yanlış. Veliler kendileri dışarıda ya da sosyalleştikleri alanlarda enfekte oluyorlar, çocuklar enfekte oluyor oradan virüs gidiyor. Konuyu böyle düşünmek gerekiyor. Bu nedenle çocukların okula devamının önemli olduğunu söylemek gerekiyor. Çocukların kurallara uyduğuna hepimiz şahit oluyoruz. Çocukların maske takmada biz büyüklerden çok daha özenli olduğuna şahit oluyoruz. Bu nedenle okullarımızın bu şekilde devamının çocuklarımızın da gelişimi için çok önemli olduğu düşüncesindeyim"