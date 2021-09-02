Bilim Kurulu Toplantısı sonrası son dakika açıklamaları!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, hastaneye yatan vatandaşların yaklaşık yüzde 90'ının tam aşılı olmayan kişiler olduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, hastaneye yatan vatandaşların yaklaşık yüzde 90'ının tam aşılı olmayan kişiler olduğunu belirtti.
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:
500 bine yakın aktif vakamızın yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerden oluşmaktadır.
Hastaneye yatan vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 90'ı tam aşılı olmayan kişilerdir.
Vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış veya aşıları eksik kişilerdir.