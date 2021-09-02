  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fenerbahçe'den transfer
Şemdinli’de orman yangını kontrol altına alındı
Bodrum'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Defne Samyeli, koronavirüse yakalandı
Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı sonrası son dakika açıklamaları!
Sağlık

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası son dakika açıklamaları!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, hastaneye yatan vatandaşların yaklaşık yüzde 90'ının tam aşılı olmayan kişiler olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 20:33:00 - 2021-09-02 20:38:03
Bilim Kurulu Toplantısı sonrası son dakika açıklamaları!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, hastaneye yatan vatandaşların yaklaşık yüzde 90'ının tam aşılı olmayan kişiler olduğunu belirtti.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

500 bine yakın aktif vakamızın yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerden oluşmaktadır.

Hastaneye yatan vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 90'ı tam aşılı olmayan kişilerdir.

Vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış veya aşıları eksik kişilerdir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay