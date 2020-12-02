Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öncülüğünde başlayan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Bakan Koca akşam saatlerinde yazılı bir açıklama yapacak.
Saat 17:00'da başlayan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın akşam saatlerinde yazılı bir açıklama yapacağı öğrenildi.
Türkiye'de uygulanacak aşı takvimi görüşüldü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öncülüğündeki Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bugünkü en önemli gündem maddesi koronavirüse karşı dünyada ve ülkemizde geliştirilen aşının Türkiye'deki uygulanma takvimiydi. Bilim Kurulu Toplantısı'nda ayrıca koronavirüs tablosunda gelinen son nokta ve alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı.