Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Yeni korona yasakları
Bilim Kurulu kararları | Son dönemde koronavirüs vakaları 50 bini aştı. Vatandaşlar artan vakalar sebebiyle yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Bu sebeple gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Peki, koronavirüs bilim kurulu ne zaman toplanacak?
Bilim Kurulu toplantısı tarihi | Koronavirüs salgınında vaka sayıları 50 bini aştı. Milyonlarca kişi yeni yasakların uygulanıp uygulanmayacağını araştırıyor. Peki, bilim kurulu toplantısı ne zaman olacak?
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Yeni korona yasakları
2019 yılının aralık ayında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgının hemen ardından ülkemizde Bilim Kurulu kuruldu. Bilim Kurulu tavsiye kararlarıyla sürecin yönlendirilmesi için son derece önemli rol oynadı. Vatandaşlar artan vakalar sebebiyle bilim kurulunun ne gibi öneriler alacağını araştırmaya başladı. Bilim Kurulu genellikle Çarşamba günleri toplanıyordu. Ancak bu sefer bilim kurulu 12 Nisan Pazartesi günü yapılacak.