Koronavirüs tedbirleri son dakika | Yeni normalleşmeyle birlikte milyonlarca kişi salgınla yaşamayı öğrenmeye çalışıyor. Ancak kurallara riayet etmeyenler sebebiyle vakalar artmaya başladı. Uzmanlar mevsimsel grip ve koronavirüs vakalarının önümüzdeki günlerde daha da artmasını bekliyor. Peki, İstanbul için tedbirler alınacak mı?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? | İstanbul’da okullar kapanacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve ekibi bir süredir İstanbul’da bulunuyor. Bakan ve heyeti İstanbul’daki son durumu inceliyor. 28 Ekim Çarşamba günü yani bugün Bilim Kurulu Toplantısı İstanbul’da yapılacak. Toplantıda önemli kararların çıkması bekleniyor. Kulislerde İstanbul için kısıtlama önerilerin çıkmasının beklendiği ileri sürülüyor.