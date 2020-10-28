Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? | İstanbul’da okullar kapanacak mı?
İstanbul’da sokağa çıkma yasağı olacak mı? | İstanbul koronavirüs salgınının merkezi durumunda. Vakalar hızlı bir artış gösterirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve ekibi İstanbul’da çalışmalarını sürdürüyor. Milyonlarca kişi gözlerini Bilim Kurulu Toplantısı’na çevirdi. Toplantıda hangi kararların alınacağı, sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı ya da okulların kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Peki, okullar kapanacak mı?
Koronavirüs tedbirleri son dakika | Yeni normalleşmeyle birlikte milyonlarca kişi salgınla yaşamayı öğrenmeye çalışıyor. Ancak kurallara riayet etmeyenler sebebiyle vakalar artmaya başladı. Uzmanlar mevsimsel grip ve koronavirüs vakalarının önümüzdeki günlerde daha da artmasını bekliyor. Peki, İstanbul için tedbirler alınacak mı?
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? | İstanbul’da okullar kapanacak mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve ekibi bir süredir İstanbul’da bulunuyor. Bakan ve heyeti İstanbul’daki son durumu inceliyor. 28 Ekim Çarşamba günü yani bugün Bilim Kurulu Toplantısı İstanbul’da yapılacak. Toplantıda önemli kararların çıkması bekleniyor. Kulislerde İstanbul için kısıtlama önerilerin çıkmasının beklendiği ileri sürülüyor.