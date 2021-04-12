Koronavirüs Bilim Kurulu toplantılarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Ramazan ayı öncesinde vatandaşlar hangi kararların alınacağını yakından takip ediyor. Peki, Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

Son haftalarda vaka sayıları 50 bini aştı. Bu sebeple vatandaşlar ramazan ayında yeni kısıtlamaları uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Bilim Kurulu her hafta Çarşamba günleri toplanıyordu. Ancak bu hafta toplantı 12 Nisan Pazartesi günü yapılacak. Toplantıda salgının seyri, aşılamayla ilgili önemli tavsiye kararlarının alınması bekleniyor. Söz konusu tavsiyeler ise kabine toplantısında değerlendirildikten sonra uygulanmaya başlıyor. Kabine toplantısının ise 13 Nisan Salı günü yapılması bekleniyor.