Araç alacaklar dikkat: Bu modellerde kampanya için son günler!
Mart ayında otomobil firmalarının kampanyalarında sona yaklaşılıyor.
Mart ayında otomobil firmalarının kampanyalarında sona yaklaşılıyor.
MART 2026’DA OTOMOBİL KAMPANYALARINDA HANGİ MODELLER VE ÖDEME SEÇENEKLERİ ÖNE ÇIKIYOR?
CİTROEN C3 AİRCROSS (PLUS) & E-C3 AİRCROSS (ELEKTRİKLİ) 300 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı bulunuyor.
CİTROEN C4 & C4 X (MAX 2025) 150 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi veya 30 bin TL nakit indirim avantajı sunuluyor.
CİTROEN AMİ 270 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı sağlanıyor.
CİTROEN BERLİNGO KOMBİ 600 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor.
CİTROEN BERLİNGO VAN 500 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı bulunuyor.
CİTROEN JUMPY SPACETOURER 600 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi avantajı sunuluyor
CİTROEN JUMPY VAN 750 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı sağlanıyor.
CİTROËN E-C3 (ELEKTRİKLİ 2025) 250 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı sunuluyor.
FIAT SCUDO VAN & SCUDO COMBİ/COMBİMİX 1 milyon TL’ye 9 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı ile satışa sunuluyor.
FIAT ULYSSE & SCUDO KAMYONET 1 milyon TL’ye 6 ay vadeli, 0 faizli kredi avantajı sağlanıyor.
FIAT DUCATO VAN & DUCATO MİNİBÜS 1 milyon TL’ye 6 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı sunuluyor.
FIAT DOBLO COMBİ 900 bin TL’ye 9 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı sunuluyor. Ayrıca sınırlı sayıda 1.297.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışta.
FIAT GRANDE PANDA (ELEKTRİKLİ) 1.539.900 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. 300 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı bulunuyor. Ayrıca nakit alımlarda 70 bin TL indirim avantajı sağlanıyor.
FIAT 600 200 bin TL’ye 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi imkânı ve bayi peşin ödeme indirimi avantajı sunuluyor.
FIAT 500E (ELEKTRİKLİ) 130 bin TL’ye varan indirim ve 280 bin TL’ye 12 ay vadeli, yüzde 2,89 faizli kredi imkânı ile sunuluyor./ kaynak: haber7
