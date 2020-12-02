Bilim Kurulu aşı kararı | 2019 yılının Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını hızla dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka mart ayında görüldü. Son dönemde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de vakalar, vefatlar arttı. Hal böyle olunca yeni tedbirler uygulanmaya başladı. Milyonların gözü kulağı ise aşıdan gelecek haberlerde. Peki, koronavirüs aşısı ne zaman kime yapılacak?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? | Bilim Kurulu aşı kararı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün aşı gündemiyle toplanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleşecek. Toplantıda, Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, aşının kimlere yapılacağı ve öncelikli gruplar ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamalarda öncelikli olarak aşının sağlık çalışanlarına ve hasta olma riski yüksek gruplara yapılacağını ifade etmişti. Hem Sağlık Bakanı hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarında aşının vatandaşlara ücretsiz olarak uygulanacağını ifade etmişti.