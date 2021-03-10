Milyonlarca kişi Bilim Kurulu toplantısının ne zaman yapılacağını, salgınla ilgili yeni kararların neler olacağını merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanı ne zaman açıklama yapacak?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?

2019 yılının sonunda başlayıp tüm dünyaya yayılan salgın adeta dünyanın üzerine bir kabus gibi çöktü. Pandemiyle birlikte alışkanlıklarımızın dışında yaşamaya başladı. Halen pek çok kişi ‘Evde Kal’ çağrılarına uyup salgının neticelenmesinde katkı sağlamak istiyor. Bu süreçte ülkemizde Bilim Kurulu önemli bir rol oynuyor. Salgına yönelik tedbirlerden, aşı takvimine kadar her şey öncelikle Bilim Kurulu’nda konuşulup kabine toplantısına taşınıyor. Vatandaşlar bu hafta Bilim Kurulu toplantısı olup olmayacağını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu bugün 17.00’de video konferansla toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.