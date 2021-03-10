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Sağlık Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?
Sağlık

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?

Korona yeni yasaklar gelir mi? Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu salgının seyrine yönelik alınan kararlar için son derece önemli. Bilik Kurulu'ndan çıkan tavsiye kararları kabine toplantısında değerlendirilip vatandaşlara aktarılıyor. 1 Mart itibariyle yerinde karar dönemi başladı. Ancak son günlerde artan vaka sayısı sebebiyle vatandaşlar yasakların dönüp dönmeyeceğini merak ediyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-10 09:24:00 -
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?

Milyonlarca kişi Bilim Kurulu toplantısının ne zaman yapılacağını, salgınla ilgili yeni kararların neler olacağını merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanı ne zaman açıklama yapacak?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?

2019 yılının sonunda başlayıp tüm dünyaya yayılan salgın adeta dünyanın üzerine bir kabus gibi çöktü. Pandemiyle birlikte alışkanlıklarımızın dışında yaşamaya başladı. Halen pek çok kişi ‘Evde Kal’ çağrılarına uyup salgının neticelenmesinde katkı sağlamak istiyor. Bu süreçte ülkemizde Bilim Kurulu önemli bir rol oynuyor. Salgına yönelik tedbirlerden, aşı takvimine kadar her şey öncelikle Bilim Kurulu’nda konuşulup kabine toplantısına taşınıyor. Vatandaşlar bu hafta Bilim Kurulu toplantısı olup olmayacağını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu bugün 17.00’de video konferansla toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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